Благоприятные и неблагоприятные дни для операции в феврале 2021 года по лунному календарю

При выборе подходящей даты важно учитывать все аспекты лунного цикла, а также срочность процедуры.

Плановые операции – важный этап оздоровления организма

Плановые операции – важный этап оздоровления организма. Астрологи рекомендуют уделить внимание не только выбору лечащего врача, но и дате, на которую запланирована процедура. Лунный календарь на февраль 2021 года сообщает, когда наступит благоприятное время для операций.

Когда делать операцию по лунному календарю в феврале 2021

Главная рекомендация астрологов заключается в следующем правиле: нельзя ложиться под нож хирурга, когда Луна находится в знаке зодиака, отвечающего за оперируемый орган. С высокой вероятностью вмешательство пройдет с осложнениями, а раны будут дольше заживать.

Таблица поясняет, какие созвездия отвечают за органы человека. Это поможет назначить наиболее благоприятную дату.

Таблица поясняет, какие созвездия отвечают за органы человека

Лечение органов в такие периоды, напротив, пройдет с большей эффективностью. Медицинские препараты окажут благоприятное воздействие. Массажи и легкие косметические процедуры без инвазивного вмешательства тоже произведут благоприятный эффект. Под запретом только хирургические действия.

Астрологи предлагают еще несколько рекомендаций, которые помогут определить благоприятные дни для операций в феврале 2021 года:

Лучшим временем для проведения хирургических вмешательств является убывающая фаза Луны.

Нельзя назначать посещение врача на день своего рождения.

В растущей фазе Луны процедуры проходят с осложнениями, а при заживлении образуются заметные рубцы и шрамы.

Новолуние и полнолуние – крайне неблагоприятные дни для оперативного вмешательства. Повышается вероятность внутренних кровотечений и инфицирования болезнями.

Операция не даст желаемого результата, если Луна находится в мутабельных знаках: Близнецах, Деве, Стрельце и Рыбах.



Незначительное негативное влияние на результат процедуры оказывают сатанинские лунные сутки и фазы холостой Луны.

Можно выбирать даты, если речь идет о плановых операциях, и жизнь пациента не находится под угрозой. Если требуется срочное вмешательство, то процедуру проводят незамедлительно, не обращая внимания на фазу Луны. В такие моменты жизнь пациента важнее возможных шрамов.

Операции по фазам Луны в феврале 2021

Определив, какие даты подходят для операций, не составит труда рассчитать благоприятные дни по лунному календарю на февраль 2021 года. В этом месяце пройдут такие фазы лунного цикла:

Убывающая (1-10, 28 февраля). Наиболее благоприятное время для инвазивного вмешательства. В этой фазе разрезы хорошо зарастают, а внутренние органы быстрее приходят в порядок. Плановые операции следует назначать именно на эти дни.

Растущая (12-26 февраля). Не самое лучшее время для проведения операбельного вмешательства. Астрологи рекомендуют посвятить такие дни неинвазивному лечению (приему таблеток, массажам, использованию народных средств). В этой фазе такие методы обладают повышенной эффективностью.

Новолуние и полнолуние (11 и 27 февраля). Лунная энергетика этих дней обладает повышенным негативным влиянием. Велика вероятность врачебной ошибки, внутренних кровотечений и занесения инфекций. При таких явлениях посещение врачей не рекомендуется.

Мутабельные знаки. Луна в этих созвездиях незначительно влияет на результат операции, однако осложнений не будет. В феврале спутник Земли окажется в мутабельных знаках 1, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 февраля.



Сатанинские лунные сутки (4, 10, 19, 25 февраля). Эти дни незначительно влияют на все сферы деятельности человека. Повышается вероятность врачебной ошибки или осложнений.

Благоприятные дни для операций в феврале 2021

При выборе подходящей даты важно учитывать все аспекты лунного цикла, а также срочность процедуры. Если здоровье находится под угрозой, то можно пренебречь всеми советами. Для планового посещения хирурга все-таки желательно следовать рекомендациям известных астрологов.

Лунный календарь операций на февраль 2021 года изложен в таблице по дням. Этот формат помогает определить, какой тип вмешательства разрешен, а что лечить нельзя.

Лунный календарь операций на февраль 2021 года

Подведем итог

Лунный календарь операций на февраль 2021 помогает определить, в какие дни стоит ложиться под нож хирурга. В благоприятные периоды процедура даст наибольший эффект, а раны затянутся без шрамов. Календарь операций облегчает задачу выбора подходящих дней для посещения врача.

Источник: kleo.ru