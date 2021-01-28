Лучшие дни для маникюра в феврале 2021 года

Благоприятными днями для маникюра и педикюра считаются даты, когда она находится в таких знаках зодиака, как Лев, Дева, Козерог и Водолей.

Лунный календарь на протяжении многих лет позволяет женщинам ухаживать за собой с помощью косметических процедур

Лунный календарь на протяжении многих лет позволяет женщинам ухаживать за собой с помощью косметических процедур. Это касается и состояния ногтей. Определенное положение Луны ускоряет или замедляет их рост. Поэтому лунный календарь маникюра на февраль 2021 года станет полезной информацией для каждой женщины.

Маникюр по фазам Луны в феврале 2021

Чтобы улучшить состояние кожи рук и придать ногтям здоровый вид, следует учитывать не только рекомендации мастеров по нейл-арту, но и советы астрологов. На основании положения небесных тел они рассчитывают и пишут рекомендации, в какие дни месяца лучше делать маникюр, а в какие — нет.

При составлении лунного календаря на февраль 2021 года и вычисления благоприятных дней для маникюра астрологи учитывают два фактора:

Положение Луны в созвездии. Благоприятными днями для маникюра и педикюра считаются даты, когда она находится в таких знаках зодиака, как Лев, Дева, Козерог и Водолей. Лучше не ухаживать за ногтями и не записываться на процедуры к мастеру в дни, когда Луна находится в следующих созвездиях – Близнецы, Рак, Рыбы. Остальные даты месяца считаются нейтральными. Можно смело заниматься ногтями и кожей рук при необходимости.

​Фазу. Во время убывающей Луны (1-10 и 28 февраля) можно подстригать ногти, чтобы они медленно отрастали. Если сделать маникюр во время растущей Луны (12-26 февраля), они будут расти быстрее. Также в это время можно заниматься уходовыми процедурами – использовать масла для кутикулы или делать маски для рук.

Во время новолуния (11 февраля) и полнолуния (27 февраля) рекомендуется отказаться от косметических процедур, связанных с ногтями. Лучше перенести запись к мастеру на 2-3 дня.

Благоприятные дни для маникюра в феврале 2021

Самым благоприятным днем для любых косметических процедур, связанных с ногтями, будет 28 февраля. В этот день рекомендуется делать маникюр или педикюр, проводить ухаживающие процедуры, ванночки для рук.

Также удачными днями для записи к мастеру по маникюру будут следующие даты: 2, 5, 7, 8, 9 февраля 2021 года. Уход за ногтями будет очень эффективным. В эти дни можно укреплять ногтевую пластину, обновлять дизайн. Также они подходят для покрытия ногтей гель-лаком.

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в феврале 2021

Лунный календарь маникюра на февраль 2021 года в виде таблицы, расписанной по дням, поможет не запутаться в фазах спутник Земли и удачно записаться к мастеру.

Решая, когда лучше делать маникюр в феврале 2021 года, важно учитывать созвездие, в котором находится Луна. Знаки зодиака также оказывают влияние на результат косметической процедуры.

Лунный календарь маникюра на февраль 2021 года

Подведем итог

Приведенная таблица поможет быстро сориентироваться в удачных и неблагоприятных датах, чтобы записаться к мастеру по нейл-арту. Используя лунный календарь маникюра на февраль 2021 года, можно смело решаться на педикюр или эксперименты с дизайном – любые косметические процедуры будут эффективными.

Источник: kleo.ru