Лук Эксибишен когда сажать по лунному календарю в 2021 году

Лук Эксибишен — настоящий шедевр, полученный селекционерами в результате плодотворной работы

Лук Эксибишен — настоящий шедевр, полученный селекционерами в результате плодотворной работы. Но для неопытных огородников есть некоторые сложности в выращивании его из семян. Узнайте, когда сажать сорт в 2021 году, как правильно высадить овощ рассадой.

Особенности сорта

Прекрасный сорт с восхитительными вкусовыми качествами — Лук Эксибишен — многие охотно высаживают на своем огороде, но его выращивание из семян требует строгого соблюдения правил агротехники, знания нюансов, затраты усилий. Однако все это с лихвой окупается в случае хорошего урожая.

В пищу употребляют и проросшие перья, и крепкие крупные головки. Они белые внутри, покрыты полупрозрачной шелухой, сочные, с неповторимым ярким вкусом.

При соблюдении правил выращивания из семян Лук Эксибишен дает более 7 кг с грядки, а это означает, что имеет смысл его разведение для собственных нужд и в коммерческих целях. У опытных овощеводов полученный урожай может многократно превышать потребности семейства, поэтому рекомендуется подсчитывать потенциальное количество необходимого лука еще при посадке.

Отсутствие у сорта резкой горечи и выраженного специфического послевкусия дало основание называть его салатным луком. Он и вправду хорош в свежеприготовленных салатах, но не менее приятен в первых и вторых блюдах, пригоден для любых кулинарных нужд.

Плюсов у сорта множество: крупные плоды, которые реально вырастить даже на Урале и в Сибири, нетребовательность к почве, разнообразие использования в пищу.

Основной минус — длительный период вегетации. А склонность к прорастанию и неважная лежкость устраняются при правильных условиях хранения.

Мелкие семечки, из которых впоследствии вырастает гигантская головка, требуют правильной обработки и нескольких поэтапных периодов выращивания.

Правильно определить, когда сажать лук Эксибишен в 2021 году, можно проведением подсчетов с учетом особенностей климата региона, изучения данных, указанных на упаковке от оригинатора сорта. Опытные огородники ориентируются на лунный посевной календарь и собственные наблюдения. Немаловажными являются и долгосрочный календарь погоды по региону и народные приметы.

Корректное определение сроков

Выращивание из семян — эффективный, но не единственный способ получения лука Эксибишен. Есть вариант озимого посева, из лука-севка, но оптимальным считается рассадный метод. Семена дают относительно мелкие луковицы.

Озимые посевы надо делать осенью, с тщательной подготовкой и повторным мульчированием весной в холодных регионах. Рассадой можно вырастить гигантские экземпляры и получить урожай до сентябрьских заморозков.

В регионах с теплым климатом подготовку начинают с середины – конца февраля, в более холодных — в начале – середине марта. Сроки рассчитывать нужно так, чтобы саженцы достигли нужного состояния к предполагаемой пересадке в открытый грунт. В таблице приведен ориентировочный правильный и предельный возраст для региона:

Сибирь, Урал, Алтай

Возраст, дней 55-60

Срок вегетации (полный) 120-130 дней

В 2021 году определение срока, когда сажать лук Эксибишен, зависит от климата, промерзания почвы, вероятного риска наступления поздних заморозков. Подготовку семян нужно начинать с таким расчетом, чтобы они достигли нужной степени готовности к намеченным срокам высадки в грядки.

Перестоянная рассада теряет иммунитет даже при правильном закаливании, и на полноценный урожай можно не рассчитывать. В некоторых источниках указывается универсальный срок выращивания рассады — 69 дней. Однако эксперты уверены, что нужно ориентироваться не на количество дней, а на состояние саженцев.

Подготовка семян

Основное условие того, как правильно садить рассадой — корректная обработка посадочного материала. Вероятность всходов существенно снижается из-за присущих им особенностей — небольшого размера и плотности. Поэтому их предварительная подготовка занимает некоторое время:

сначала проводится замачивание в теплой воде (продолжительность – 2-3 часа, в зависимости от состояния семян);

затем их слегка просушивают, разложив на натуральной, гигроскопичной ткани, и заворачивают во влажную марлю или вату;

в упакованном виде относят в прохладное помещение или в холодильник для стратификации (не более 72 часов);

после завершения закалки помещают на 2 часа в раствор марганцовки (1 г средства на 1 л воды, температура около 40 градусов);

промыв семена водой, их слегка просушивают.

Заранее нужно продезинфицировать посадочные емкости и почвенную смесь.

Время подготовки семян и посадочных площадок не входит в период выращивания рассады до готовности. Поэтому начинать предварительные манипуляции лучше за 3-4 дня до предполагаемого срока.

Рассадный период

Проведение точных расчетов для определения, когда сажать лук Эксибишен в 2021 году, начинают в обратном порядке. От предполагаемого переноса в открытую почву минусуют необходимое для созревания саженцев время. Его выбирают с учетом благоприятных дней по лунному посевному календарю огородника в сроки, оптимальные для климатической зоны и безопасные по долгосрочному календарю погоды по региону:

Готовые семена помещают в любые емкости — от специальных кассет и торфяных горшочков до пластиковой тары от пищевых продуктов. Их тоже обеззараживают марганцовкой, как и грунт. Но его можно прожарить в духовом шкафу, особенно если применяется не почвосмесь из магазина, а земля с огорода и перегной.

Семена размещают на поверхности и присыпают слоем почвы не более 1 см толщиной. Пульверизатором увлажняют посадку и накрывают полиэтиленом или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.

Пока не появились первые побеги, оптимальная температура — от 20 до 22 градусов. Затем ее немного снижают: днем максимум до +20, ночью — до +15. Рассаде нужен полив из пульверизатора, минеральные удобрения (добавляют в воду) и проветривание (периодическое, но без сквозняков).

Ровно за 2 недели до предполагаемой высадки начинают закаливание на свежем воздухе с 10-15 минут, постепенно увеличивая время нахождения в прохладной среде.

В зависимости от региона, посадки производят с конца апреля и до конца мая. Растению на треть подрезают корни и выбирают место с хорошим освещением. Первую подкормку осуществляют через 3 недели. Большая луковица вырастет, если соблюсти расстояние между саженцами в 20 см.

Итоги

Лук Эксибишен — прекрасный сорт с яркими вкусовыми качествами и широким применением в кулинарии.

Большой размер и обильный урожай зависят от правильной агротехники и опыта огородника.

Размножение можно проводить несколькими способами, оптимальный — семенами на рассаду, с последующим перенесением в открытый грунт.

Определение сроков зависит от климатических условий, долгосрочного календаря погоды и благоприятных дней по лунному посевному календарю.

Соблюдение правил позволяет получать до 7 кг вкусного лука с грядки.

Источник: kleo.ru