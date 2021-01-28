Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!

В пресс-службе Рособрнадзора напомнили о том, что основным периодом сдачи ЕГЭ будут в 2021-м году даты с 31 мая по 2 июля. Экзамены предстоит сдавать в указанные дни выпускникам и текущего года, и предыдущих лет.

Досрочного периода ЕГЭ-2021 не будет, напомнили в надзорном образовательном ведомстве.

Заявление на ЕГЭ-2021: до какого числа идет запись на участие

Официальные представители Федеральной службы по надзору в образовательной сфере напомнили о том, что заявления для участия в ЕГЭ-2021 необходимо подать в срок до 1 февраля.

Граждане, обращающиеся с заявлениями на участие в ЕГЭ-2021, должны перечислять те дисциплины, которые они намерены сдать. В Рособрнадзоре уточнили, что допустимо указание любой численности предметов.

Разъяснения Рособрнадзора по ЕГЭ-2021

«Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний, — добавили в пресс-службе ведомства. — Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов».

Выпускникам 2021 года заявления на участие в ЕГЭ нужно подавать по месту обучения, выпускникам предыдущих лет – в местах регистрации на участие в ЕГЭ. Последние определяют в органах исполнительной власти в регионах, осуществляющих государственное управление в образовательной сфере.

Какие документы необходимы при подаче заявлений на участие в ЕГЭ?

Обучающимся и выпускникам предыдущих лет с ограниченными физическими возможностями можно рассчитывать на особые условия сдачи экзаменов. Обращаясь с заявлениями на участие в ЕГЭ им нужно предоставлять копии рекомендаций членов психолого-медико-педагогической комиссии.

Инвалидам необходимо иметь при себе оригиналы либо заверенные копии справок, которые подтверждают их статус. Такие документы выдают федеральные госучреждения медико-социальной экспертизы.

Выпускникам прошлых лет при себе нужно иметь оригиналы документов о получении образования либо заверенные их копии. Оригиналы или копии иностранных документов о получении образования должны быть переведены на русский и заверены в установленном законом порядке.

Изменений в заданиях ЕГЭ не будет

Из недавнего заявления главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова следует, что какие-либо изменения в заданиях ЕГЭ-2021 не планируются. Руководитель ведомства акцентировал внимание на необходимости «максимальной стабильности».

Сергей Кравцов напомнил также о том, что из ЕГЭ решено было исключить иностранный язык как обязательный. С текстом соответствующего приказа Министерства просвещения можно ознакомиться на страницах портала правовой информации. Глава ведомства уточнил, что обязательными дисциплинами по-прежнему остаются сейчас на ЕГЭ математика и русский язык.

Источник: Пронедра