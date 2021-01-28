Лунный календарь стрижки и окрашивания волос на выходные 29-31 января 2021 года

Луна в знаке Лев. Под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.

Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.

Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.