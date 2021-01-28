Лунный календарь стрижки и окрашивания волос на выходные 29-31 января 2021 года

Характеристики Луны на 29 января 2021 года
На дату 29.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 17:26, а закат в 09:23.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 16:04 28.01.2021 по 17:26 29.01.2021
- 18 лунный день c 17:26 29.01.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 29 января 2021
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. Под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
17 лунный день (−)
29 января 2021 года в 12:00 — 17 лунный день. Если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все "с ног на голову", захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 30 января 2021 года
На дату 30.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 18:53, а закат в 09:45.
Хронология лунных дней
- 18 лунный день c 17:26 29.01.2021 по 18:53 30.01.2021
- 19 лунный день c 18:53 30.01.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 30 января 2021
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. Общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
18 лунный день (±)
30 января 2021 года в 12:00 — 18 лунный день. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.
Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.
В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.
Сегодня день в который вы сможете увидеть или почувствовать то что произойдет в ближайшее будущее. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Позаботьтесь о волосах постарайтесь порадовать их сегодня. И возможно в недалеком будущем вас ждет приятное удивление.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 31 января 2021 года
На дату 31.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 20:21, а закат в 10:01.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 18:53 30.01.2021 по 20:21 31.01.2021
- 20 лунный день c 20:21 31.01.2021 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 31 января 2021
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. Общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
19 лунный день (−)
31 января 2021 года в 12:00 — 19 лунный день. Стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями.
Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно если Вы будете правильно управлять своими эмоциями то отделаетесь малыми потерями. При правильном отношении со своими волосами вы сможете правильно настроить связь с космосом.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса