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Задержали брата Навального сотрудники полиции. Олег проведет в камере 48 часов

08:46 28.01.2021 Фото: РИА
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Ранее Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным.

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Ранее Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным

Директор "Фонда борьбы с коррупцией"(признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов сообщил о задержании Олега Навального, брата Алексея Навального, в качестве подозреваемого.
"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - написал Жданов в Twitter.
Статья 91 УПК РФ - "Основания задержания подозреваемого".

По словам Жданова, Олега Навального забирают в ИВС на Петровку.
Ранее Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходили в офисе ФБК(признан Минюстом иноагентом), у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова.
Как заявил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей - у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный - такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.

арест брат Навального задержали Алексей Навальный Олег Навальный
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