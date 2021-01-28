Отправили заявку на митинг от имени «Единой России» с сайта областной думы хакеры

Там чёрным по белому было написано, что ЕР хочет организовать митинг на 2000 человек на Соборной площади.

Письмо от Наталии Полуяновой, зампредседателя думы, пришло мэру Белгорода Юрию Галдуну

Кто-то взломал почту Белгородской областной думы и отправил заявку на митинг против коррупции от имени «Единой России».

Письмо от Наталии Полуяновой, зампредседателя думы, пришло мэру Белгорода Юрию Галдуну. Там чёрным по белому было написано, что ЕР хочет организовать митинг на 2000 человек на Соборной площади. В мэрии обрадовались и уже как бы начали приготовления, но затем Полуянова поспешила успокоить — её почту взломали и Единая Россия ничего такого проводить не собиралась.

После этого она выложила письмо в Фейсбук и написала, что произошедшее — «вопиющий случай, который показывает, что нарушители готовы на всё, чтобы внести раздрай и нарушить общественную безопасность».

Единая Россия Против Жуликов и Воров.

Источник: t.me/bazabazon