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Разрешили въезжать в Россию с 1 февраля жителям Белоруссии и Армении

10:00 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Временные ограничения въезда в РФ иностранцев и лиц без гражданства, в том числе из Беларуси, действовали с 18 марта 2020 года.

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Упрощен въезд в Россию из Беларуси и Армении

Граждане государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут въезжать в Россию из Беларуси и Армении с 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно. Они смогут попасть в РФ только через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Об этом говорится в распоряжении правительства.

Они смогут попасть в Россию через 20 аэропортов, указанных в документе. Это Анапа (Витязево), Владивосток (Кневичи), Грозный (Северный), Екатеринбург (Кольцово), Жуковский, Казань, Калининград (Храброво), Краснодар (Пашковский), Красноярск (Емельяново), Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Нижнекамск (Бегишево), Новосибирск (Толмачево), Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи, Уфа, Чкаловский.

При себе у них должны быть документы, удостоверяющие личность и отрицательные тесты на COVID-19 в приложении "Путешествуй без COVID-19". Проект был разработан Евразийским банком развития и стартовал в декабре 2020 года. В эксперименте пока участвуют только Армения и Беларусь. В дальнейшем он может быть распространен на все страны - участницы ЕАЭС.

Временные ограничения въезда в РФ иностранцев и лиц без гражданства, в том числе из Беларуси, действовали с 18 марта 2020 года. Исключение было сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров.

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