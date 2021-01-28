28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Три грузовика столкнулись на Северном объезде под Новосибирском

09:36 28.01.2021 Фото: АСТ-54
1 0

Участниками аварии на 40-м км Северного объезда стали грузовики Mercedes-Benz, MAN и DUF.

% name% title
На Северном объезде произошло столкновение трёх грузовиков

Между Озёрным и мостом через Обь в серьёзном ДТП сошлись три грузовых автомобиля, получившие значительные повреждения.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Движение затруднено в обе стороны. Мы выясняем информацию об обстоятельствах аварии и сведения о возможных пострадавших.

Обновлено: Участниками аварии на 40-м км Северного объезда стали грузовики Mercedes-Benz, MAN и DUF. Пострадали водители МАНа и Мерседеса. Сотрудники ГИБДД организовали на данном участке реверсивное движение, рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД НСО Сергей Страдымов.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: ACТ-54

грузовик ДТП трасса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скользко на дорогах?

Аноним, 28 января 2021 09:50
Скользко то скользко..но грузовики там постоянно шуруют с большой скоростью

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЯнтарная кислота и похудение: От каких таблеток можно похудеть, раскрыл 4 популярных мифа фитнес-тренер Сергей Хорошилов из Новосибирска
11:03 28-01-2021
Янтарная кислота и похудение: От каких таблеток можно похудеть, раскрыл 4 популярных мифа фитнес-тренер Сергей Хорошилов из Новосибирска
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
11:01 28-01-2021
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Адвокаты засекретили местоположение покалеченной омоновцем пенсионерки, чтобы полиция снова не пришла к ней с «извинениями»
11:00 28-01-2021
Адвокаты засекретили местоположение покалеченной омоновцем пенсионерки, чтобы полиция снова не пришла к ней с «извинениями»
БердскГде нашел зараженных коронавирусом детей в Бердске за сутки на 28 января, открыл секрет оперштаб
10:59 28-01-2021
Где нашел зараженных коронавирусом детей в Бердске за сутки на 28 января, открыл секрет оперштаб
Сильный ритуал в первое полнолуние 28 января 2021 года на деньги и исполнение желаний
10:50 28-01-2021
Сильный ритуал в первое полнолуние 28 января 2021 года на деньги и исполнение желаний
БердскНовых пациентов с коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 28 января
10:50 28-01-2021
Новых пациентов с коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 28 января
Задержали после прямого эфира о Навальном депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина
10:45 28-01-2021
Задержали после прямого эфира о Навальном депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина
Как инвесторы-любители бросили вызов Уолл-стрит и утерли нос хедж-фондам
10:30 28-01-2021
Как инвесторы-любители бросили вызов Уолл-стрит и утерли нос хедж-фондам
БердскДень святой Нины в храме поселка Сочи встретили православные 27 января 2021. В этот храм икону Иверской Богородицы 1868 года принесло море
10:27 28-01-2021
День святой Нины в храме поселка Сочи встретили православные 27 января 2021. В этот храм икону Иверской Богородицы 1868 года принесло море
Сегодня, 28 января - Международный день защиты персональных данных. Все о данной Конвенции
10:20 28-01-2021
Сегодня, 28 января - Международный день защиты персональных данных. Все о данной Конвенции