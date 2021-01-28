Три грузовика столкнулись на Северном объезде под Новосибирском

Участниками аварии на 40-м км Северного объезда стали грузовики Mercedes-Benz, MAN и DUF.

На Северном объезде произошло столкновение трёх грузовиков

Между Озёрным и мостом через Обь в серьёзном ДТП сошлись три грузовых автомобиля, получившие значительные повреждения.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Движение затруднено в обе стороны. Мы выясняем информацию об обстоятельствах аварии и сведения о возможных пострадавших.

Обновлено: Участниками аварии на 40-м км Северного объезда стали грузовики Mercedes-Benz, MAN и DUF. Пострадали водители МАНа и Мерседеса. Сотрудники ГИБДД организовали на данном участке реверсивное движение, рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД НСО Сергей Страдымов.

Источник: ACТ-54