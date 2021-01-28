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Закладчика с крупной партией «синтетики» поймали в Новосибирске

10:15 28.01.2021 Фото: 54.мвд.рф
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Сотрудниками полиции установлено, что фигурант забирал оптовые партии наркотических средств и помещал в тайники-закладки на территории Кировского района Новосибирска.

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В Новосибирске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

15 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» был установлен и задержан у дома по улице Сибиряков - Гвардейцев 33-летний ранее не судимый житель Кировского района, подозреваемый в сбыте наркотических средств на территории через тайники-закладки.

При личном досмотре подозреваемого сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения – метадон массой 2,490 грамма. Позже в квартире по месту проживания задержанного сотрудниками полиции при производстве осмотра изъято ещё 1,612 грамма аналогичного вещества.

Всего из незаконного оборота изъято 4,102 грамма синтетического аналога героина – методона.

Сотрудниками полиции установлено, что фигурант забирал оптовые партии наркотических средств и помещал в тайники-закладки на территории Кировского района Новосибирска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются каналы поставки наркотического средства в Новосибирск.

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Источник: 54.мвд.рф

наркодилер наркотики
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