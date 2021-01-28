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День святой Нины в храме поселка Сочи встретили православные 27 января 2021. В этот храм икону Иверской Богородицы 1868 года принесло море

10:27 28.01.2021 Фото: Надежды
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" В нашем храме много икон, есть даже икона, которая пришла в храм морем накануне проведения Олимпиады в Сочи перед праздником Святого Покрова. Икону выбросило море после большого шторма и лежалаона среди хлама. Но вдова с сыном шла по берегу моря и увидела икону, принесла её в храм!", - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Надежда. Посмотрите фото.

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В Сочи отметили православный праздник

27 января по новому стилю Русская Православная Церковь отметила память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В этот день все Православие отпраздновали праздник святой равноапостольной Нины. А в посёлке Головинка Лазаревского района города Сочи построен храм в честь святой равноапостольной Нины.

- В этот радостный день в храме и около храма собрались прихожане. Храм не мог вместить всех желающих. На праздник приехали в храм к настоятелю храма Константину Ходарину много священников на литургию. Приехал поздравить всех прихожан с праздником Владыко г. Сочи и Туапсинского района Герман. В нашем храме много икон, есть даже икона, которая пришла в храм морем накануне проведения Олимпиады в Сочи перед праздником Святого Покрова. Икону выбросило море после большого шторма и лежала икона Иверской Богородицы датированная 1868 года среди хлама. Но вдова с сыном шла по берегу моря и увидела икону, принесла её в храм! Богородица своим Покровом закрыла весь наш город Сочи от всего плохого и Олимпиада прошла на большом патриотическому уровне! Так верят и говорят прихожане. В храме есть и мироточащие иконы, есть частички святых. Светлый праздник сегодня в храме, два сына у настоятеля храма Константина Ходарина и матушки Елены и оба служат Господу, оба стали священниками -Александр и Дмитрий. Молодые казачата СОШ 78 тоже пришли в храм святой равноапостольной Нины, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Надежда Дмитриева 27 января.

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православный праздник праздник святой равноапостольной Нины
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