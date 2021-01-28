Выступили против продления ДСНВ-3 республиканцы

Республиканцы утверждают, что продление на пять лет дает российскому президенту Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и становится причиной потери США важных рычагов воздействия и возможности вернуть Россию за стол переговоров.

Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3

Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3 на пять лет на нынешних условиях, заявив, что нынешняя американская администрация якобы собирается дать именно то, о чем просил президент России Владимир Путин.

Заявление подписано старшими конгрессменами Майклом Макколом из комитета по международным делам и Майком Роджерсом из военного комитета.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте республиканцев из международного комитета палаты представителей, администрация президента США Джо Байдена упустила возможность провести переговоры о другой версии ДСНВ-3.

"Расстраивает, что администрация Байдена упустила возможность договориться о версии ДСНВ-3, которая была бы сильнее нынешней и включала в себя нестратегическое ядерное вооружение, новые системы, не охваченные нынешним соглашением", - говорится в заявлении.

Республиканцы утверждают, что продление на пять лет дает российскому президенту Владимиру Путину "именно то, о чем он просил" и становится причиной потери США важных рычагов воздействия и возможности вернуть Россию за стол переговоров.

По мнению авторов заявления, еще есть время договориться о менее длительном сроке действия договора, они настоятельно призывают администрацию Байдена рассмотреть такой вариант.

Продление ДСНВ-3 со стороны США не требует ратификации конгресса, достаточно подписи Байдена.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.

Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

Источник: РИА Новости