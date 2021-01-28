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"Борьба всех против всех": предупредил о конце цивилизации Путин

11:30 28.01.2021 Фото: кремлин.ру
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия и Европа должны избавиться от фобий прошлого и "быть вместе".

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Путин предупредил о конце цивилизации

По мнению президента, неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин предупредил о крахе цивилизации и "борьбе всех против всех". Об этом он рассказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет РИА Новости.

"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации", — заявил он.

Также глава России упомянул, что ситуация может развиваться совершенно непредсказуемо, а поэтому - есть шанс, когда настанет "борьба всех против всех".

Напомним, президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия и Европа должны избавиться от фобий прошлого и "быть вместе".

По его словам, Москва готова к налаживанию диалога, хочет и стремится к этому, однако "любовь должна быть взаимной".

мировое цивилизация ядерная Владимир Путин
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От редакции

Будет война?

Аноним, 28 января 2021 11:59
Масло в огонь.Соловей раздует.Масочники теперь еще пуще боятся будут
Аноним, 28 января 2021 12:24
Какую-то пургу несёт. Раньше это смешно было, а теперь понимаешь, что-то не то. Стыдно, что в России такой президент.

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