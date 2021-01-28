Когда студенты Москвы выйдут на учебу в 2021 году, дату назвал Собянин

Дистанционное обучение продлили только в высших учебных заведениях столицы. Колледжи, школы и даже учреждения допобразования уже учатся в очном формате по распоряжению мэра.

После зимней сессии 2021 российские студенты начнут учиться в очном формате

Мэр Москвы Сергей Собянин снял очередные коронавирусные ограничения, введенные ранее для жителей столицы. С 27 января 2021 года вернулись с удаленки на работу сотрудники столичных предприятий. С 22 января к очному формату обучения приступили колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные московским властям.

С 18 января, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сели за парты школьники Москвы, завершив дистант. Третью четверть ученики столичных школ начали с очного обучения. По словам Собянина, это позволила сделать эпидемиологическая обстановка — ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Пока остаются на дистанционке студенты столичных вузов. Они перешли на удаленный режим работы 13 ноября 2020 года. С того времени им заблокировали транспортные карты. Тогда же министерство науки и высшего образования также опубликовало указ, в соответствии с которым вузы в Москве и Санкт-Петербурге должны были перейти на дистанционное обучение с 13 ноября. Первоначально планировали, что студенты вернутся в аудитории с 15 января. Но позже решили дистант продлить.

Как сообщал глава минобра Валерий Фальков, дистанционный формат обучения в вузах должен сохраниться до 6 февраля. По его словам, к середине ноября прошлого года уже четверть вузов Москвы и Санкт-Петербурга перешла на удаленное обучение студентов. Поэтому, считает Фальков, будет правильно сделать дистант для всех и ни для кого это решение не стало неожиданным.

- В связи с этим возникают вопросы о социальной поддержке студентов. Мы рекомендовали ректорам отменить плату за общежитие или перенести ее на более поздний срок. А также компенсировать транспортные расходы на переезд к постоянному месту жительства студентов, - прокомментировал министр.

По словам Собянина, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года. Пандемия идет на спад, и в этих условиях продолжают снимать ограничения. Но пока не для студентов.

- Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России, - завил мэр в своем блоге 27 января. - Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность.

Итак, Собянин продлил удаленку для студентов столичных вузов до 6 февраля. Транспортные карты учащихся останутся заблокированными. Это решение мэр Москвы объяснил тем, что ранее Минобрнауки установило до 6 февраля дистанционного формата срок обучения в федеральных высших учебных заведениях.

- До этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных правительству Москвы, — сообщил мэр.