Задержали после прямого эфира о Навальном депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина

Депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина задержали в ночь на 28 января. Перед этим он проводил эфир вместо арестованного раньше Сергея Бойко. Темой эфира была в том числе акция в поддержку Навального.
Затем был задержан и его помощник Илья Пуховский, которого увели люди в масках, не предъявив ему свои удостоверения.
«Сотрудники, задержавшие Антона Картавина, уехали к прокурору за санкцией на «арест». Антон — депутат, без разрешения его нельзя задерживать», — сообщил помощник депутата Илья Пуховский.