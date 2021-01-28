Задержали после прямого эфира о Навальном депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина

В ходе прямого эфира Картавин сообщил, что планирует «прогуляться» со своими избирателями 31 января.

Независимого новосибирского депутата задержала полиция

Депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина задержали в ночь на 28 января. Перед этим он проводил эфир вместо арестованного раньше Сергея Бойко. Темой эфира была в том числе акция в поддержку Навального.

Затем был задержан и его помощник Илья Пуховский, которого увели люди в масках, не предъявив ему свои удостоверения.

«Сотрудники, задержавшие Антона Картавина, уехали к прокурору за санкцией на «арест». Антон — депутат, без разрешения его нельзя задерживать», — сообщил помощник депутата Илья Пуховский.