Спрогнозировал пандемию в десять раз хуже текущей Билл Гейтс

Билл Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже текущей

Основатель корпорации Microsoft, филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может в десятки раз хуже пандемии SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — отметил Гейтс.

При этом он подчеркнул, что человечеству необходимо извлечь урок из ситуации с коронавирусом и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем. По его словам, уже во время пандемии COVID-19 при лучшей подготовке к ней была бы заметна разница.



По мнению основателя Microsoft, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и, к примеру, землетрясения, торнадо или изменение климата. А задача правительств, как отметил Гейтс, заключается в защите граждан от этих событий, и уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше, добавил он.Гейтс также указал на то, что в текущих условиях терпение людей "определенно на исходе". Особенно у тех, кто проживает в стесненных условиях и не может позволить своим детям онлайн-обучение. По мнению Гейтса, чтобы нормализовать жизнь, в лучшем случае потребуется целый год.

"Мы все еще не выбрались из трудностей"

В минувшем декабре Гейтс, подводя итоги 2020 года выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться.

"К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей", — заявил он.

В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году. В целом же в 2021 году количество случаев заболеваний и смертей, по его мнению, начнет снижаться, и жизнь постепенно начнет приходить к норме. Свои надежды миллиардер связал с тем, что весной следующего года вакцинация, по всем прогнозам, должна достичь глобальных масштабов.

"Во второй раз мы не будем такими глупыми"

Минувшей осенью основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.



"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс.Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии."Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.

SARS-CoV-2

Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.

Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,4 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.



В августе прошлого года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.