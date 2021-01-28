Появится отдельная налоговая инспекция у состоятельных жителей России

Задача новой инспекции будет состоять в том, чтобы собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов.

Налоги российских богачей решили считать отдельно

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила создать специальную инспекцию для VIP-клиентов и таким образом считать налоги богатых россиян отдельно. Об этом сообщает издание VTimes.

Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 500 миллионов рублей в год. Сейчас информацию об их доходах, активах и сложных операциях проверяют подразделения в регионах, где они зарегистрированы. Но, по данным источника VTimes, органам на местах не хватает информации. Сотрудник налоговых служб в беседе с изданием отметил, что даже когда данные о финансовых счетах российских налоговых резидентов за рубежом попадают в региональные инспекции, местные налоговики не всегда знают, что с ними делать. Качество проверок региональных налоговых органов не всегда высокое.

Задача новой инспекции будет состоять в том, чтобы собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов. Централизация сбора данных о доходах состоятельных граждан усилит контроль за движениями их капиталов, считает старший юрист налоговой практики UFG Wealth Managment Роман Исаков. Каким образом будет работать налоговая VIP-инспекция, пока неизвестно. Однако изменения не окажут влияние на бюджеты регионов — отчисления богатых россиян по-прежнему будут поступать в бюджеты по месту их регистрации, пишет издание.

Это не первый раз, когда в России задумались о подобном подразделении налоговой службы, отмечает VTimes. Кроме того, по данным издания, ФНС сможет ставить на учет в VIP-инспекции не только самых богатых россиян, но и предпринимателей, чьи доходы меньше 500 миллионов рублей в год.

С 2021 года в стране с 13 до 15 процентов выросли ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней ставка осталась для случаев продажи личного имущества.