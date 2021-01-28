Поедет покорять «Евровидение-2021» Филипп Киркоров, но не от России

По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру".

Киркоров собрался "покорять" Евровидение

Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021".

"Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!" – написал певец в Instagram.

По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру".

"Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - добавил Киркоров.

Как ранее сообщали организаторы конкурса, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария его проведения в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале этого года.

Организаторы также заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".