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Поедет покорять «Евровидение-2021» Филипп Киркоров, но не от России

12:30 28.01.2021 Фото: instagram.com/fkirkorov
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По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру".

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Киркоров собрался "покорять" Евровидение

Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021".

"Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!" – написал певец в Instagram.
По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру".

"Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - добавил Киркоров.
Как ранее сообщали организаторы конкурса, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария его проведения в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале этого года.
Организаторы также заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".

евровидение певец шоу Филипп Киркоров
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От редакции

Состоится Евровидение?

Аноним, 28 января 2021 12:34
НВР:
Конечно!Сам Киркоров же едет

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