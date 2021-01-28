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Нашли опасный вирус в WhatsApp. Как его распознать?

13:45 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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После установки приложение запрашивает доступ к уведомлениям, через которые и будет проводить атаки.

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В WhatsApp обнаружили опасный вирус

В WhatsApp обнаружили опасный вирус — вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения в мессенджере. Об этом рассказал исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko). Подробности приведены на сайте WeLiveSecurity.

Отмечается, что брешь найдена и работает в версии для смартфонов на операционной системе Android. Так, потенциальная жертва получает в WhatsApp ссылку на вредоносное мобильное приложение Huawei Mobile, где утверждается о якобы существующей возможности выиграть смартфон.
По словам Стефанко, ссылка переадресовывает юзеров на сайт, очень похожий по оформлению на магазин приложений Google Play. Главной целью является убедить жертву установить эту программу.

После установки приложение запрашивает доступ к уведомлениям, через которые и будет проводить атаки. Используя функцию быстрого ответа, вирус пересылает ссылку другим юзерам. Подобные сообщения могут отправляться не чаще одного раза в час. Стефанко считает это способом избежать подозрений в опасности ссылки.

ПО также запрашивает разрешения на работу в фоновом режиме и работу поверх других приложений — этот способ нередко используют мошенники для кражи учетных данных. Однако, по словам специалиста, пока злоумышленники используют его для заработка на постоянной демонстрации рекламных объявлений на экране смартфона.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp могут столкнуться с так называемым «новогодним вирусом». Злоумышленники прикрепляют к сообщениям с поздравлениями ссылки на зараженные страницы, переход по которым ставит под угрозу работу смартфона или компьютера.

WhatsApp вирус мошенничество хакер
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