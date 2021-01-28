Россия возобновляет перелеты с четырьмя странами. Что ждет туристов?

Индия готова принимать туристов на определенных условиях: туристам придется предъявлять ПЦР тест или сертификат о наличии вакцины на английском языке.

Россия возобновляет перелеты с четырьмя странами

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Коснется ли это туристических поездок, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ломидзе.

"Картина неоднородная. Индия готова принимать туристов на определенных условиях: туристам придется предъявлять ПЦР тест или сертификат о наличии вакцины на английском языке. Эта новость позитивно воспринята нашими гражданами, потому что многие ждали поездок в Индию, особенно в зимнем сезоне, но пока сложно сказать, каким будет спрос", – сказала Майя Ломидзе.

По поводу Финляндии вопрос открыт, но на 99% открытие авиасообщения не коснется туристов, отметила исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России.

"Поскольку это Европа, на 99% туристов это не коснется, то есть люди смогут ехать туда с личными целями: на обучение, лечение, как происходит в большинстве случаев на большинстве направлений. С Вьетнамом вопрос пока рассматривается, Катар объявил, что готов принимать иностранных туристов, мы ждет условий, на которых это будет возможно", – рассказала Майя Ломидзе.

Источник: radiosputnik.ria.ru