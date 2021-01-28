Как получить медицинские консультации онлайн в Новосибирской области, рассказываем

В регионе в пилотном режиме развиваются телемедицинские консультации

Онлайн-прием пациентов с респираторными заболеваниями участковой службой с помощью телемедицины проводится в регионе в ежедневном режиме. В этом пилотном проекте принимают участие три поликлиники областного центра, которые осуществляют поочередное дежурство. Записаться на дистанционный прием можно через портал единой регистратуры.

Жителям Новосибирской области стали доступны онлайн-консультации по вопросам коронавируса с начала 2021 года. За первые четыре недели работы пилотного проекта его возможностями воспользовались 50 пациентов.

Один из участников пилотного проекта – ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20». Как рассказал главный врач поликлиники № 20 Игорь Воробьев, хотя в настоящее время ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась и трудностей с приемом пациентов терапевтами нет, чтобы предотвратить негативные явление, которые имели место в ходе второй волны коронавируса, в регионе начала развиваться система телемедицинских консультаций. «Телемедицина – это международная практика. Если пациент болеет коронавирусом, то нуждается в постоянном наблюдении, отслеживании динамики. Сделать это несложно, для этого не нужно постоянно ходить в поликлинику, просто нужно чтобы у пациента и врача был компьютер с веб-камерой или смартфон», – отмечает он.

Для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн, не нужны особые технические навыки. Пациенту достаточно авторизоваться в Личном кабинете на портале reg.nso.ru (http://www.reg.nso.ru/) удобным способом. Далее можно выбрать дежурного врача и удобное время. В Личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом.

У врача имеется доступ есть к электронной карточке пациента. В ходе консультации пациент получит рекомендации врача. Общение с врачом проходит в защищенном формате с соблюдением требований защиты персональных данных.

«Прием длится порядка 30 минут. За это время можно дистанционно оценить внешний вид и состояние пациента, дать необходимые рекомендации. В ходе онлайн-консультации врач может объяснить тактику лечения, даст рекомендации по обследованию, при необходимости оформит вызов врача на дом, если требуется неотложная терапия – вызов скорой помощи. В режиме телемедицины возможны консультации, например, если на фоне проводимого фоне лечения пациент не видит улучшения и начинает волноваться, переживать», – рассказывает врач-терапевт поликлиники № 20 Светлана Кононова.

В настоящее время проект телемедицины работает в пилотном режиме и апробируется. В дальнейшем планируется его развитие. Так министерством здравоохранения Новосибирской области сейчас разрабатывается механизм удаленной выписки рецепта. Планируется внедрить телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе – выписку рецепта в электронном виде. Готовый рецепт будет ждать пациента уже в аптеке.

Источник: nso.ru