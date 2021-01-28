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Расселят из аварийного жилья почти 1300 жителей Новосибирской области в 2021 году

16:00 28.01.2021 Фото: nso.ru
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На эти цели в общей сложности запланировано получение федеральных средств в размере 726,5 млн рублей, 485 млн рублей из которых будут дополнительно направлены из федерального бюджета в 2021 году.

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Расселить из аварийного жилья почти 1300 жителей региона планируется в 2021 году

Под контролем регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе запланировано расселить 23,31 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают 1290 человек. На эти цели из федерального бюджета будет направлено дополнительно 485 млн рублей.
Задачи по реализации региональной программы расселения аварийного жилфонда были поставлены 27 января в ходе заседания отраслевого совета регионального МинЖКХ, в котором принял участие Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. В частности он подчеркнул, что отраслевое министерство с опережением реализует программу расселения, продолжает практику реализации договоров по развитию застроенных территорий.

Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в 2021 году регион получит дополнительное финансирование в размере 485 млн рублей, что позволит более эффективно решать проблему с аварийным жильем в регионе. «Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья ведется в регионе с опережением – к концу декабря 2020 года расселено 1778 человек, что составляет 142% от плана. В течение 2021 года в Новосибирской области необходимо будет расселить 23,31 тыс. кв. м аварийной площади в которой проживают 1290 человек. На эти цели в общей сложности запланировано получение федеральных средств в размере 726,5 млн рублей, 485 млн рублей из которых будут дополнительно направлены из федерального бюджета в 2021 году», – министр Денис Архипов.

Новосибирская область является одним из немногих субъектов РФ, реализующих одновременно федеральную программу расселения многоквартирных домов (МКД), признанных аварийными до 2017 года, и региональную программу расселения МКД, с помощью которой расселяются дома признанные аварийными после 2017 года, а также так называемые дома блокированной застройки, не попадающие по условиям в федеральную программу расселения. На реализацию региональной программы переселения за 2 года из областного бюджета направлено более 480 млн рублей, расселено более 12 тысяч кв. м. аварийного жилищного фонда.

В ходе заседания отраслевого совета подчеркивалось, что в регионе продолжается практика реализации договоров по развитию застроенных территорий, начата реализация масштабных инвестиционных проектов, условиями которых предусмотрена передача муниципалитету части квартир в построенных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На распространение указанной практики направлен Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ о комплексном развитии территории с изменениями в Жилищный и Градостроительный Кодексы РФ.

«Реализация комплексного развития застроенных территорий с использованием нового механизма будет способствовать обновлению жилой застройки городов, созданию комфортной городской среды, улучшению жилищных условий граждан», – подчеркнул министр Денис Архипов.

Источник: nso.ru

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