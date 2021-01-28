Забота о здоровье глаз и корректировка снизившегося зрения позволяет восстановить баланс в мировосприятии.
Люди получают информацию об окружающей их среде посредством основных органов чувств: глаз (зрение), ушей (слух), языка (вкус), носа (обоняние), кожи (осязание, ощущение температуры, боли). Глаза - важнейший из органов чувств, и беречь зрение - наша важнейшая обязанность.
Нарушение зрения - это снижение остроты зрения. Чтобы предупредить нарушение зрения или остановить его ухудшение необходимо научиться слушать свои глаза, замечать наступающее утомление и снимать мышечное напряжение. К сожалению, нарушения зрения бывают и генетическими, повлиять на которые мы не в силах.
К основным нарушениям, связанным с изменением формы хрусталика и глазного яблока относятся:
• близорукость • дальнозоркость • пресбиопия астигматизм
Коррекция зрения, при такого рода заболеваниях предполагает ношение очков или контактных линз. Правильно подобранные очки позволяют привести зрение в норму, корректируя изображение на сетчатке глаза. Но постоянное ношение очков имеет серьезное отрицательное действие, поскольку они фиксируют напряженное или расслабленное состояние мышц глаза, а это способствует дальнейшему ухудшению зрения.
При легких формах заболевания обязательно следует тренировать мышцы глаз, выполняя специальную зарядку. Здоровым глазам регулярные упражнения так же пойдут на пользу, они позволят предупредить заболевания.
Нарушение зрения - это снижение остроты зрения. Чтобы предупредить нарушение зрения или остановить его ухудшение необходимо научиться слушать свои глаза, замечать наступающее утомление и снимать мышечное напряжение. К сожалению, нарушения зрения бывают и генетическими, повлиять на которые мы не в силах.
К основным нарушениям, связанным с изменением формы хрусталика и глазного яблока относятся:
• близорукость • дальнозоркость • пресбиопия астигматизм
Коррекция зрения, при такого рода заболеваниях предполагает ношение очков или контактных линз. Правильно подобранные очки позволяют привести зрение в норму, корректируя изображение на сетчатке глаза. Но постоянное ношение очков имеет серьезное отрицательное действие, поскольку они фиксируют напряженное или расслабленное состояние мышц глаза, а это способствует дальнейшему ухудшению зрения.
При легких формах заболевания обязательно следует тренировать мышцы глаз, выполняя специальную зарядку. Здоровым глазам регулярные упражнения так же пойдут на пользу, они позволят предупредить заболевания.
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Когда стоит обратиться к окулисту?
Как понять, что пора обратиться к врачу? Офтальмолог - это врач, занимающийся лечением глазных болезней. Если у вас появился хотя бы один из нижеперечисленных тревожных симптомов, обязательно обратитесь к специалисту:
- боль в глазах;
- сильное и длительное покраснение глаз;
- сильный или длительный зуд глаз;
- появление гнойных выделений или усиленное слезотечение;
- травма глаз или век;
- гиперчувствительность глаз к свету;
- неспособность полностью поднимать веко.
Не затягивайте с походом к врачу, во время установленный диагноз и терапия помогут сохранить хорошее зрение.
Как подобрать очки?
Для начала необходимо поставить диагноз и выяснить степень отклонения зрения. В этом вам помогут специалисты-офтальмологи. После определения особенностей линз необходимых для корректировки зрения можно приступать к выбору самих очков.
Чтобы очки смотрелись органично на вашем лице, очень важно с умом подойти к выбору формы оправы. Для этого необходимо определить форму лица, оно может быть:
- круглым
- овальным
- квадратным
- прямоугольным
- сердцевидным
- треугольным.
Каждой форме лица подходят одни формы оправы и совершенно не подходят другие. Чтобы самостоятельно определить форму, нужно очертить контур своего лица в зеркале, отойдя от него на расстояние вытянутой руки. Кроме того, помочь определиться с формой лица и сделать правильный выбор оправы вам помогут консультанты в магазине оптики.
Для начала необходимо поставить диагноз и выяснить степень отклонения зрения. В этом вам помогут специалисты-офтальмологи. После определения особенностей линз необходимых для корректировки зрения можно приступать к выбору самих очков.
Чтобы очки смотрелись органично на вашем лице, очень важно с умом подойти к выбору формы оправы. Для этого необходимо определить форму лица, оно может быть:
- круглым
- овальным
- квадратным
- прямоугольным
- сердцевидным
- треугольным.
Каждой форме лица подходят одни формы оправы и совершенно не подходят другие. Чтобы самостоятельно определить форму, нужно очертить контур своего лица в зеркале, отойдя от него на расстояние вытянутой руки. Кроме того, помочь определиться с формой лица и сделать правильный выбор оправы вам помогут консультанты в магазине оптики.
Очки или контактные линзы?
Если у вы давно носите очки и боитесь решиться на покупку контактных линз, то вам стоит обратиться к специалисту, задать ему все вопросы и высказать свои сомнения на этот счет. Впереди - длинная сибирская зима, и все, кто носит очки знают, что это такое: запотевшие линзы и холодные душки очков. Ношение линз полностью решает эти проблемы.
Если контактные линзы - не для вас, тогда подберите на зиму максимально удобные очки, с пластиковыми или прорезиненными душками, для собственного комфорта.
Если у вы давно носите очки и боитесь решиться на покупку контактных линз, то вам стоит обратиться к специалисту, задать ему все вопросы и высказать свои сомнения на этот счет. Впереди - длинная сибирская зима, и все, кто носит очки знают, что это такое: запотевшие линзы и холодные душки очков. Ношение линз полностью решает эти проблемы.
Если контактные линзы - не для вас, тогда подберите на зиму максимально удобные очки, с пластиковыми или прорезиненными душками, для собственного комфорта.
Как избавиться от ношения очков и линз?
Для тех, кто устал видеть мир размытым и хочет избавиться от очков, линз и вечного «прищура», существует процедура лазерной коррекции зрения. Взвесив все за и против вы легко сможете определить для себя, стоит ли игра свеч. Лазерная коррекция зрения давно покинула ряды «заоблачно дорогих процедур». Она позволяет избавиться от дальнозоркости, близорукости и астигматизма, и полностью отказаться от ношения очков и линз.
Конечно, есть и противопоказания к процедуре:
- заболевания роговицы и болезни органов зрения
- меняющаяся оптическая система глаза (этот период заканчивается приблизительно в 18 лет)
- прогрессирующая близорукость
- болезни связанные с нарушением иммунной системы
- расстройство психики, алкоголизм и наркомания
Для тех, кто устал видеть мир размытым и хочет избавиться от очков, линз и вечного «прищура», существует процедура лазерной коррекции зрения. Взвесив все за и против вы легко сможете определить для себя, стоит ли игра свеч. Лазерная коррекция зрения давно покинула ряды «заоблачно дорогих процедур». Она позволяет избавиться от дальнозоркости, близорукости и астигматизма, и полностью отказаться от ношения очков и линз.
Конечно, есть и противопоказания к процедуре:
- заболевания роговицы и болезни органов зрения
- меняющаяся оптическая система глаза (этот период заканчивается приблизительно в 18 лет)
- прогрессирующая близорукость
- болезни связанные с нарушением иммунной системы
- расстройство психики, алкоголизм и наркомания
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Очки в моде
Все же, если у вас присутствует небольшое отклонение зрения от нормы, помочь смогут упражнения, корректировка питания и прием витаминов.
Не секрет, что очки в моде, и многие люди носят их без явной необходимости. Для тех, кто следует трендам, но обладает хорошим или отличным зрением, можно предложить очки с некорректирующими стеклами без диоптрий. Такой аксессуар может стать отличным дополнением образа. Но злоупотреблять ношением таких очков не рекомендуется, не забывайте, что здоровье глаз важнее моды и стиля.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com