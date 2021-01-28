Как подобрать очки?

Для начала необходимо поставить диагноз и выяснить степень отклонения зрения. В этом вам помогут специалисты-офтальмологи. После определения особенностей линз необходимых для корректировки зрения можно приступать к выбору самих очков.

Чтобы очки смотрелись органично на вашем лице, очень важно с умом подойти к выбору формы оправы. Для этого необходимо определить форму лица, оно может быть:

- круглым

- овальным

- квадратным

- прямоугольным

- сердцевидным

- треугольным.



Каждой форме лица подходят одни формы оправы и совершенно не подходят другие. Чтобы самостоятельно определить форму, нужно очертить контур своего лица в зеркале, отойдя от него на расстояние вытянутой руки. Кроме того, помочь определиться с формой лица и сделать правильный выбор оправы вам помогут консультанты в магазине оптики.