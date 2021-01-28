Зачем заморозил мозг своего отца житель Новосибирска

Россиянин пояснил, что речь идет о технологии сохранения умершего человека путем заморозки, что в будущем может помочь вернуть его к жизни.

«Умирать нельзя»: житель Новосибирска объяснил, зачем заморозил мозг своего отца

Предприниматель из Новосибирска Алексей Хозяйкин рассказал, что заморозил мозг своего умершего отца, так как считает, что это поможет вернуть его к жизни. Об этом бизнесмен сообщил «360».

Житель Новосибирска объяснил, что всегда интересовался технологиями продления жизни. Поэтому Хозяйкин решил заморозить мозг отца, скончавшегося в 2014 году.

«Я всегда следил за технологиями продления жизни. Лет в 20 стал искать, существует ли крионика в мире и в России», — поведал предприниматель.

Россиянин пояснил, что речь идет о технологии сохранения умершего человека путем заморозки, что в будущем может помочь вернуть его к жизни. Процедура обошлась Хозяйкину примерно в 700 тысяч рублей. Он рассказал, что ему удалось найти в России компанию, которая согласилась извлечь мозг его отца и заморозить для хранения.

«Лет в 20 пришло понимание, что умирать нельзя, что нужно, в случае чего, замораживать. В моем понимании это просто здравый смысл. Человек ушел, но не совсем. У него есть огромный шанс, 50-процентный шанс вернуться к жизни», — сказал он.

Хозяйкин объяснил, что нужно делать тем, кто хочет поступить таким же образом.

«Когда человек умер, нужно сразу писать отказ от донорства органов. Затем делать запрос, чтобы вам отдали мозг человека, а до этого нужно сделать процедуру перфузии — это такая процедура, когда в теле человека заменяются жидкости (кровь, лимфа) на криопротектор. Это такая специальная жидкость, которая не дает кристаллам льда образовываться в организме, чтобы они не разрывали ткани», — пояснил россиянин.



Источник: 360tv.ru