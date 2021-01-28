Выявили более 400 000 зловредных интернет-доменов в России

В России выявили более 400 тысяч зловредных интернет-доменов

Более 400 тысяч зловредных интернет-доменов выявлено в России в 2020 году, из них более 17 тысяч были ассоциированы с фишингом, сообщила руководитель проектов Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ) Ольга Баскакова.

"В 2020 году в базу проекта "Нетоскоп" (посвящен информационной безопасности в доменном пространстве – ред.) было добавлено более 400 тысяч зловредных доменов, из них более 17 тысяч были ассоциированы с фишингом", — сказала Баскакова, слова которой приводятся в сообщении КЦ.

По ее словам, участники проекта "Доменный патруль" — организации, компетентные в определении нарушений в интернете — в 2020 году направили более 10 тысяч запросов на прекращение делегирования зловредных доменных имен, из них 9000 запросов касались фишинговых сайтов.

В сообщении отмечается, что, хотя число фишинговых ресурсов и увеличивается, количество людей, которые "попадаются на удочку" мошенников с одного ресурса, постоянно снижается.

"Это означает, что фишинг становится все менее выгодным способом отъема денег у населения, а сами пользователи становятся умнее и осторожнее", — отмечает КЦ.

Практика взаимодействия с организациями, компетентными в определении нарушений в сети интернет, была внедрена Координационным центром доменов.RU/.РФ в 2012 году.

Компетентные организации – это компании, которые предоставляют Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен информацию о ресурсах с противоправным контентом, о случаях фишинга, несанкционированного доступа к информационным системам и распространения вредоносных программ с доменных имен, находящихся в зонах.РФ и.RU.

Регистраторы вправе прекратить делегирование доменных имен для подобных ресурсов.

Сегодня с КЦ сотрудничают десять компетентных организаций – Банк России, "БИЗон", Group-IB, "Доктор Веб", "Лаборатория Касперского", Лига безопасного интернета, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, Роскомнадзор, РОЦИТ, RU-CERT.

Проект "Нетоскоп" – это информационно-аналитический ресурс и платформа для агрегации информации о вредоносных ресурсах в доменах верхнего уровня.RU,.РФ,.SU.

На ресурсе публикуются самые свежие данные о распространении киберугроз, а база данных доменов позволяет обмениваться информацией об их использовании в противоправных целях. Это помогает выявлять смежные угрозы и прогнозировать их возникновение.

Сегодня в проекте "Нетоскоп" участвуют 17 компаний и организаций – "БИЗон", Dr.Web, Group-IB, "Лаборатория Касперского", Mail.ru, НКЦКИ, Роскомнадзор, "Ростелеком", RU-CERT, "Технический центр Интернет", "Яндекс", SURFnet, iThreat Cyber Group Inc., SkyDNS и другие.

Источник: 1prime.ru