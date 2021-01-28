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"У нас город, а не какое-то село": Навсегда ли закрыли детское инфекционное отделение и останутся ли из-за этого без работы, рассказали медики ЦГБ Бердска

14:15 28.01.2021, Алина Бурова Фото: pixabay
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Сотрудники говорят, что не заслужили такого отношения к себе. Инфекционка городу с населением более 100 тысяч человек необходима. Многие хотят выйти на пикет.

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Сотрудники детского-инфекционного отделения остались без работы
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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"У нас город, а не какое-то село": Навсегда ли закрыли детское инфекционное отделение и останутся ли из-за этого без работы, рассказали медики ЦГБ БердскаПочему закрыли детское инфекционное отделение ЦГБ Бердска, стало известно. Горожане готовы выйти на пикетЕщё 135 новостей

Медики ЦГБ Бердска возмущены закрытием детского инфекционного отделения на ул. Ушакова, 7. Сотрудники проработали там много лет, прежде чем узнали о потере работы. Заранее их никто не предупреждал. Многие взяли кредиты, ипотеки и не знают, как теперь будут покрывать долги.

"Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 января, удалось пообщаться с медработниками. Все согласились говорить, но анонимно, дабы избежать проблем с начальством. Все имена героев изменены редакцией.

- Мы дико возмущены. Узнали об совершенно случайно 25 января из почты городской больницы. Никто не предупреждал об этом заранее и ничего не говорил. 27 числа поступил уже официальный местный приказ. Как они написали в приказе: "не закрыть инфекционное отделение, а приостановить его деятельность до специального распоряжения". Фактически больницу закроют. Детей будут по приказу свозить в Мочище. Лично я проработала тут 32 года. Я найду себе работу и по этому поводу не переживаю. Я переживаю за сотрудников. У всех семьи, у многих кредиты и ипотеки. Никто из медработников не думал и не представлял, что такое может быть. Нашим медсестрам и санитаркам предлагали работу на вакцинации, но они отказались. А так руководство сказало, что городская больница большая, мест полно,- высказалась одна из сотрудниц детского инфекционного отделения Юлия.

- Сообщили, что детская инфекционная больница работает до 1 февраля. Как потеряю работу, первое время встану на биржу труда. Буду искать сама какие-то возможности для подработки. Я одна воспитываю ребенка, плачу в детский сад около 3 тысяч в месяц. Подготовительная школа стоит 1500 рублей. Кроме того, ведь нужны еще деньги на одежду и еду. Говорят, что город в детском инфекционном отделении не нуждается, как будто дети не болеют у нас! - изрекла сотрудница детского инфекционного отделения Ирина.

- Общий стаж у меня около 40 лет. Из них в ЦГБ я отработала 22 года. Я об этой новости узнала вчера. Конечно, для меня это было неприятной неожиданностью. Во-первых, мы город Бердск с населением больше 100 тысяч человек. Детей у нас 23 тысячи населения. На 23 тысячи населения мы лишаемся детского инфекционного отделения. Во-вторых, на моей памяти, да и совсем недавно у нас были вспышки ротавирусной инфекции, вспышки сальмонеллезы, паразитарные заболевания тоже никто не отменял. Инфекционное отделение - это не только рвота, понос, отравления, но и другие инфекции. Почему их со счетов списывают? У нас была большая вспышка энтеровирусного менингита, когда из пионерских лагерей только успевали ребятишек подвозить. И с этим все наше отделение справлялось. В-третьих, мне очень жалко профессиональный коллектив этого отделения. Люди работают достойно и много лет. Работа у них слажена. Я хорошо знаю этих сотрудников, приходилось с ними работать. Я уверяю, что они очень грамотные медики и специалисты. Конечно, они все найдут работу, но они в общем-то не все молодые, а люди предпенсионного возраста. Я думаю, всем бы им хотелось доработать до последних трудовых дней в слаженном коллективе. Считаю, что нужно все-таки иметь детское инфекционное отделение в Бердске, когда родители знают, что их ребенок находится рядом, могут его попроведовать, что-то принести. Созвониться тоже намного проще. В отделение Новосибирска даже дозвониться очень сложно, не говоря о том, чтобы ребенку что-то передать. Я не согласна. Мы достойны иметь свое отделение. Оно не заслуживает закрытия и необходимо городу в ближайшем будущем. У нас город, а не какое-то село,- отметила врач Зинаида.

- О закрытии детского инфекционного отделения мне стало известно вчера. Думаю, что так не должно быть в Бердске. У нас 100 тысяч населения. Добираться с детьми в Мочище - это расстояние и время. Будет увеличиваться число задержки вызовов в момент транспортировки. Получается, что помощь недоступна. Все будут отказываться в Мочище ехать. Также хочу сказать, что в отделение интенсивной терапии и реанимации поступают и тяжелобольные, и как же быть без консультации инфекциониста,- выразила свое мнение Вероника сегодня,28 января.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", детское отделение на ул. Ушакова, 7 закрывают в Бердске. Теперь детей с инфекционными заболеваниями отправляют лечиться в детскую городскую клиническую больницу №3 на ул. Охотской Мочище Новосибирска. Детское инфекционное отделение работает в Бердске до 1 февраля. На сегодняшний день, 28 января, сотрудникам сообщили причину закрытия детской инфекционки.

- Причину сказали такую, что инфекционному отделению нужны боксы (палаты), чтобы люди между собой не пересекались. Я не знаю точно, что наш главврач хочет сделать. У нас в отделении лежат 2 мамочки, они просто в шоке от этой новости. Вдруг у кого-то что-то острое случится? Бывает же, что и в тяжелом состоянии детей сюда привозят. Ребенка в Мочище могут просто не довезти. Все недовольны. Не думали, что государственное учреждение, а тем более больница, так сделает. Население и город у нас растет, дома строятся, а инфекционку берут и закрывают. Говорят город не нуждается, как будто дети не болеют у нас,- сказала одна из сотрудниц Ирина.

Как выяснилось, медработники хотят выразить свое недовольство открыто и выйти на пикет, но только тогда, когда соберут неравнодушных бердчан, которые переживают за свой город также сильно, как и они сами. Дата проведения пикетирования пока не известна.

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