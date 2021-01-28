"У нас город, а не какое-то село": Навсегда ли закрыли детское инфекционное отделение и останутся ли из-за этого без работы, рассказали медики ЦГБ Бердска

Сотрудники детского-инфекционного отделения остались без работы

Медики ЦГБ Бердска возмущены закрытием детского инфекционного отделения на ул. Ушакова, 7. Сотрудники проработали там много лет, прежде чем узнали о потере работы. Заранее их никто не предупреждал. Многие взяли кредиты, ипотеки и не знают, как теперь будут покрывать долги.

"Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 января, удалось пообщаться с медработниками. Все согласились говорить, но анонимно, дабы избежать проблем с начальством. Все имена героев изменены редакцией.

- Мы дико возмущены. Узнали об совершенно случайно 25 января из почты городской больницы. Никто не предупреждал об этом заранее и ничего не говорил. 27 числа поступил уже официальный местный приказ. Как они написали в приказе: "не закрыть инфекционное отделение, а приостановить его деятельность до специального распоряжения". Фактически больницу закроют. Детей будут по приказу свозить в Мочище. Лично я проработала тут 32 года. Я найду себе работу и по этому поводу не переживаю. Я переживаю за сотрудников. У всех семьи, у многих кредиты и ипотеки. Никто из медработников не думал и не представлял, что такое может быть. Нашим медсестрам и санитаркам предлагали работу на вакцинации, но они отказались. А так руководство сказало, что городская больница большая, мест полно,- высказалась одна из сотрудниц детского инфекционного отделения Юлия.

- Сообщили, что детская инфекционная больница работает до 1 февраля. Как потеряю работу, первое время встану на биржу труда. Буду искать сама какие-то возможности для подработки. Я одна воспитываю ребенка, плачу в детский сад около 3 тысяч в месяц. Подготовительная школа стоит 1500 рублей. Кроме того, ведь нужны еще деньги на одежду и еду. Говорят, что город в детском инфекционном отделении не нуждается, как будто дети не болеют у нас! - изрекла сотрудница детского инфекционного отделения Ирина.

- Общий стаж у меня около 40 лет. Из них в ЦГБ я отработала 22 года. Я об этой новости узнала вчера. Конечно, для меня это было неприятной неожиданностью. Во-первых, мы город Бердск с населением больше 100 тысяч человек. Детей у нас 23 тысячи населения. На 23 тысячи населения мы лишаемся детского инфекционного отделения. Во-вторых, на моей памяти, да и совсем недавно у нас были вспышки ротавирусной инфекции, вспышки сальмонеллезы, паразитарные заболевания тоже никто не отменял. Инфекционное отделение - это не только рвота, понос, отравления, но и другие инфекции. Почему их со счетов списывают? У нас была большая вспышка энтеровирусного менингита, когда из пионерских лагерей только успевали ребятишек подвозить. И с этим все наше отделение справлялось. В-третьих, мне очень жалко профессиональный коллектив этого отделения. Люди работают достойно и много лет. Работа у них слажена. Я хорошо знаю этих сотрудников, приходилось с ними работать. Я уверяю, что они очень грамотные медики и специалисты. Конечно, они все найдут работу, но они в общем-то не все молодые, а люди предпенсионного возраста. Я думаю, всем бы им хотелось доработать до последних трудовых дней в слаженном коллективе. Считаю, что нужно все-таки иметь детское инфекционное отделение в Бердске, когда родители знают, что их ребенок находится рядом, могут его попроведовать, что-то принести. Созвониться тоже намного проще. В отделение Новосибирска даже дозвониться очень сложно, не говоря о том, чтобы ребенку что-то передать. Я не согласна. Мы достойны иметь свое отделение. Оно не заслуживает закрытия и необходимо городу в ближайшем будущем. У нас город, а не какое-то село,- отметила врач Зинаида.

- О закрытии детского инфекционного отделения мне стало известно вчера. Думаю, что так не должно быть в Бердске. У нас 100 тысяч населения. Добираться с детьми в Мочище - это расстояние и время. Будет увеличиваться число задержки вызовов в момент транспортировки. Получается, что помощь недоступна. Все будут отказываться в Мочище ехать. Также хочу сказать, что в отделение интенсивной терапии и реанимации поступают и тяжелобольные, и как же быть без консультации инфекциониста,- выразила свое мнение Вероника сегодня,28 января.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", детское отделение на ул. Ушакова, 7 закрывают в Бердске. Теперь детей с инфекционными заболеваниями отправляют лечиться в детскую городскую клиническую больницу №3 на ул. Охотской Мочище Новосибирска. Детское инфекционное отделение работает в Бердске до 1 февраля. На сегодняшний день, 28 января, сотрудникам сообщили причину закрытия детской инфекционки.

- Причину сказали такую, что инфекционному отделению нужны боксы (палаты), чтобы люди между собой не пересекались. Я не знаю точно, что наш главврач хочет сделать. У нас в отделении лежат 2 мамочки, они просто в шоке от этой новости. Вдруг у кого-то что-то острое случится? Бывает же, что и в тяжелом состоянии детей сюда привозят. Ребенка в Мочище могут просто не довезти. Все недовольны. Не думали, что государственное учреждение, а тем более больница, так сделает. Население и город у нас растет, дома строятся, а инфекционку берут и закрывают. Говорят город не нуждается, как будто дети не болеют у нас,- сказала одна из сотрудниц Ирина.

Как выяснилось, медработники хотят выразить свое недовольство открыто и выйти на пикет, но только тогда, когда соберут неравнодушных бердчан, которые переживают за свой город также сильно, как и они сами. Дата проведения пикетирования пока не известна.