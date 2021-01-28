Средняя зарплата в США: Сколько получает врач и дворник за месяц работы в Калифорнии, раскрыл секрет Александр из Бердска

Хорошим годовым доходом в США в 2021 году является сумма в 100 000 долларов на семью из трех человек. Но это в среднем, потому что от штата к штату цифры разнятся, в Оклахоме с таким доходом вы будете богачом, а в Калифорнии — весьма скромным.

Александр уже давно живет в США

Cтраной возможностей часто называют США, существует много легенд о том, как приехавшие сюда мигранты с несколькими долларами в кармане становились сказочно богатыми и успешными. Но так повезло единицам, большая часть осела на стабильной ежемесячной заработной плате. В США реально можно «жить на зарплату», иметь жильё, автомобиль. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" экс-житель Бердска, а ныне житель Лос-Анджелеса Александр, заработная плата в Америке считается за год, либо по количеству отработанных часов, в разных штатах размер оплаты труда разнится, но в среднем работник получает примерно 25 долларов за час.

Сфера самых высоких зарплат в США — медицина, доход анестезиолога около 246 000 долларов в год, хирурги- 240 000, акушер-гинеколог- 215 000, терапевт- 190 000, педиатр — 175 000.

Пилоты самолетов получают примерно такую же зарплату , как и врачи.

Полицейский получает примерно около 40 000 долларов в год, чем больше стаж и крупнее город, тем выше зарплата, до 70 000.

Программист получает от 65 000, максимальная заработная плата для программиста около 130 000 долларов.

Работа учителя в США является уважаемой и хорошо оплачиваемой. Сразу после института выпускник получает 45-50 000 долларов, максимальная зарплата учителя 150 000 долларов в год.

Существуют и низкооплачиваемые профессии. Работники сферы досуга, обслуживания и питания, это люди без образования, приезжие на стадии адаптации и студенты: мойщики посуды, сотрудники фастфуда. Они могут заработать до 25 000 долларов в год.

Почасовая работа может быть очень низкой, от 3 долларов в час, но только тогда, когда сотрудник получает какие-то бонусы, например чаевые от клиента.

Есть профессии, которые не требуют высшего образования, это тренеры, мастера маникюра, парикмахеры, их доход от 40 000 долларов в год.

Любая сверхурочная работа в США оплачивается в двойном размере, как и работа в праздники и выходные.

Хорошим годовым доходом в США в 2021 году является сумма в 100 000 долларов на семью из трех человек. Но это в среднем, потому что от штата к штату цифры разнятся, в Оклахоме с таким доходом вы будете богачем, а в Калифорнии — весьма скромным.

Самыми востребованными в США на сегодня являются продавцы розничной торговли, в год они получают примерно 26 000 долларов в год, работники в области гостинично-ресторанного бизнеса и фастфуда с зарплатой от 20 до 25 000 долларов в год. Практически в любом американском городе вы без труда найдёте объявления о том, что в местные рестораны и гостиницы требуются повара, официанты, посудомойщики, горничные, бармены, уборщики.

Среди профессий, требующих наличия образования, самыми востребованными являются: медицинский персонал, программисты, специалисты в машиностроении, математики и аналитики, инженеры, учителя начальных классов и воспитатели.

Для примера посмотрим как обстоят дела с зарплатами в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния.

По состоянию на январь среднемесячная зарплата составляет 8 000 долларов, минимальный доход равен 15 долларам в час для предприятий со штатом от 25 человек, и 10 долларов — со штатом до 25 человек, средняя зарплата 51 доллар в час.

Стоимость продуктов: бутылка молока 1л — 2,29 долларов, хлеб белый 2,99, сахар 400г -3,49, мясо свинина 500г — 2,99, мясо говядина 500г — 4,29, водка столичная 1л — 17,99, водка Смирнов 1л — 12,99, сосиски говядина 500г — 5,49, сосиски соя 500г — 0, 99, масло сливочное 500г — 4,49, масло растительное 500мл — 3,99долларов.

Аренда однокомнатной квартиры примерно 1500 долларов в месяц, двухкомнатной квартиры 1800 долларов в месяц.

Бензин 91 стоит 0,9 за литр.

Средняя зарплата в Новосибирске за январь-октябрь 2020 года составила 39 842 рубля по данным Росстат.