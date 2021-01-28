Отсудил у матери 2-летнего сына врач ЦГБ Бердска Роман Краморов. Ребенок не видел маму 4 месяца и обнимает одеяло, когда видит ее по видеозвонку

Бердчанка в шоке от апелляционного решения областного суда - малыша оставили с отцом из-за прописки. Анжелика Лозученко ночует под дверью, но семейство Краморовых не дает ей увидеть собственного сына. В решении Новосибирского суда даже не указано, в какое время мама может видеться с ребенком.

Анжелика Лозученко в шоке от решения суда

В отчаянии мама 2-летнего Ильи (имя изменено - прим. ред.) и фельдшер скорой помощи ЦГБ Бердска Анжелика Лозученко. Напомним, в конце сентября отец мальчика, Роман Краморов, врач Бердской ЦГБ - сын экс-главврача ЦГБ Бердска Юрия Краморова и директора школы №8 Натальи Краморовой - не вернул его с прогулки, заявив, что теперь малыш будет жить с ним. С тех пор Анжелика обивает пороги всевозможных инстанций. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 октября состоялось судебное заседание по определению обеспечительных мер взаимоотношений родителей. Суд решил, что малыш должен жить с матерью, которым было определено, что отец может видеть своего сына 5 раз в неделю по вечерам после садика и забирать его на выходные 2 раза в месяц, с пятницы по воскресенье. Но Роман Краморов подал апелляцию на решение суда, и пока малыш продолжает жить с ним.

Сегодня, 28 января, Анжелика рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что решил суд Новосибирской области на апелляцию Романа Краморова.

- Я ребенка не видела уже 4 месяца. Дверь мне не открывают. Общаться с сыном разрешают только по телефону. С 20-х чисел января Роман Краморов вышел на работу. С ребенком сидит, как говорит отец ребенка, бабушка - Наталья Краморова. Бердский городской суд основывал свое решение на актах опеки, но это решение областной суд отменил. 22 декабря, как мне говорили в суде, заседание должно было быть закрытым. Сегодня я получила определение суда - заседание было открытым, - рассказывает Анжелика.

Апелляционное определение поступило в Бердский городской суд. В нем сказано: отказать в решении Бердкого городского суда по по определению места жительства ребенка с матерью.

Примечательно, что решение это связано с пропиской ребенка в квартире Романа Краморова.

- В определении сказано, что мы не состоим с Романов Юрьевичем в браке. А Илья зарегистрирован по месту жительства отца. До 6 апреля мы жили по указанному адресу. А после нашего разрыва отношений, якобы сын проживал с отцом. С 28 августа по 28 сентября сын жил со мной. У суда нет информации, что с апреля по сентябрь именно я жила с сыном. Учитывая график работы отца - он работал по полутора суток 2-3 раза в неделю, об этом на суде сказал свидетель с его стороны. Все время я проводила с ребенком. Здесь написано, что с 28 сентября ребенок проживает с отцом по регистрации. Не указано, что Илья жил со мной, ведь неважно где он прописан. Он взял его погулять и не вернул. Суд не учел, что я ночевала в подъезде, мне дверь не открывали и фактически 4 месяца запрещают видеться с сыном, - говорит Анжелика. - Бердский суд исходил из того, что в силу малолетнего возраста и потребностей ребенка в общении с матерью, с учетом моих жилищных условий, в интересах ребенка сыну целесообразнее проживать с мамой, а не с папой по месту регистрации. Когда папа постоянно работает, а с моим сыном сидит бабушка. При этом она постоянно отпрашивается с работы, ее прикрывают. На суде Наталья Алексеевна говорила, что может работать либо с 8 утра до 4 часов вечера, либо с 4 вечера до 8 утра. У какого директора школы существует такой график работы? Адвокат запросил информацию в управление образование, есть ли такой график у директоров школ.

Суд установил, что ребенок постоянно проживает с отцом. Но Анжелика настаивает об обратном. Кроме того, есть и свидетели, которые уже говорили в Бердском городском суде, что Анжелика проживала с Романом Краморовым до августа 2020 года.

- Соседка видела меня 2 раза в день на улице. Ребенок был абсолютно счастлив. Я исполняла добросовестно и с любовью свои материнские обязанности. При этом судья областного суда постановил, что у судьи Бердского городского суда не было оснований определять место жительство со своей родной матерью! Я полтора года кормила ребенка грудью, не отлучалась от сына на расстояние вытянутой руки. А теперь нет оснований оставить ребенка жить со мной? Ребенок должен быть привязан к квартире, где он прописан, а не к матери, которая находится в декретном отпуске, которая ждет своего ребенка, которая больше чем на 12 часов в последние полгода, когда я вышла на работу, не отлучалась от сына. Моя жизнь вся зациклена на ребенка, - плачет Анжелика.

Суд апелляционной инстанции делает выводы, что необходимо определить место жительства с матерью в силу малолетнего возраста и не состоянием к самообслуживанию, не соответствуют обстоятельствам дела, так как фактически ребенок с апреля 2020 года проживает с отцом, который и занимается его воспитанием.

- Если запросить график работы Романа Краморова с апреля, то будет видно, что он не находился дома. Он работал на 3-х работах. Он был дома только тогда, когда я была на работе. И то, больше времени с ним находилась его мать. У меня было примерно 1 смена в неделю по 12 часов, - признается мама Ильи.

Также суд установил, что исходя из фактических обстоятельств дела и интересов малолетнего ребенка, с сохранением ему прежних условий жизни, изменение места жительства ребенка может отразится на его развитии, при этом препятствий для проживаний с отцом не установлено.

- На ребенке может отразится, что он просто в 2 года потерял мать. И он не понимает, где я. Когда сын видит меня по видеосвязи, он кладет одеялко перед телефоном, обнимает его и смотрит на меня. Он не понимает, куда делать мама, а его отце просто ее открывает мне дверь, - плачет Анжелика.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу:

Необходимо определить место жительства ребенка с отцом до вступления решения суда в законную силу, при этом оснований для изменения места жительства - переезд к матери - не имеется. Очередная передача малолетнего ребенка от одного родителя к другому создает для него стрессовую ситуацию, не создает для него устойчивой адаптации и нормального психологического климата в семье. Может негативно повлиять на психическое и физиологическое состояние ребенка. Причинить вред ему здоровью, поэтому не отвечает его интересам.

- Мои интересы в этом определении не учтены никаким образом. Интересно, а будет ли соответствовать интересам 2-летнего ребенку, что он уже не видит свою мать 4 месяца. А потом еще 2 месяца, полгода, до лета...Это вышестоящая инстанция, в которой ущемлены все мои права. Мой адвокат сказал, что подобного документа он не видел за все время своей практики. Здесь нет никаких оснований, чтобы лишить меня моего ребенка. Здесь даже не прописаны условия того, как я буду видеть своего ребенка. В отличии от определения Бердского городского уда. где Сергей Мельчинский определил, что отец ребенка может видится с сыном 5 дней в неделю и с ночевками на выходных. написано только одно - удовлетворить жалобу Романа Краморова. А про меня то, забыли? Здесь вода, здесь бред написан, - недоумевает Анжелика Лозученко.

Мама 2-летнего Ильи отмечает, что она быстрее дождётся основное решение Бердского городского суда об определении постоянного места жительства ребенка. Безусловно, Роман Краморов обжалует и его. Результат будет очевидным. Если только судья Бердского городского суда сразу не решит, что ребенку будет лучше жить с папой.

Но Анжелика не отчаивается, она намерена подать кассационную жалобу на решение любого суда Новосибирской области. А не зависимые судьи Кемеровского суда вынесут логичное решение, разумеется, в пользу ребенка.

Кстати, "Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием к уполномоченному по правам ребенка по Новосибирской области - надежде Болтенко. А апелляционное определение Новосибирского суда Анжелика уже увезла в прокуратуру Бердска.