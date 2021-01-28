От чего умерла Юлия Началова? Можно ли было спасти любимую артистку, рассказали в программе "Док-ток" с Ксенией Собчак

31 января ей бы исполнилось 40 лет

Ранее было анонсировано, что к 40-летию Юлии Началовой выйдет фильм с записями голоса певицы, которые еще не слышали поклонники. И вот появилась первая часть, которую уже разбирают на цитаты. Знали ли друзья о ее проблемах со здоровьем и можно ли было спасти Юлию Началову — ответы уже в нашем материале.

Напомним, 16 марта 2019 года умерла Юлия Началова. А 31 января ей бы исполнилось 40 лет. Поскольку в Сети регулярно появляются разные слухи о здоровье и личной жизни покойной звезды (недавно СМИ сообщили о ребенке Юлии Началовой, рожденном после ее смерти), к юбилею артистки вышел 3-серийный фильм, где решили рассказать ранее неизвестную историю Началовой в рамках программы "Док-ток" с Ксенией Собчак.

Так, Лариса Долина знала о проблемах со здоровьем Юлии Началовой, но никак не могла на нее повлиять. Речь шла об анорексии. Артистка не слушала родных и близких и не спешила принимать необходимое лечение. Теперь Долина корит себя за то, что не смогла убедить подругу.

Затем Началова столкнулась с подагрой, которую, к сожалению, начала лечить слишком поздно.

Мы все знали про проблемы Юли со здоровьем: и про анорексию, и про подагру. Умоляли ее лечиться, но она была такая самоуверенная, говорила, что ничего страшного не случится, — рассказала Долина.

А PR-директор и близкая подруга Началовой Анна Исаева рассказала, что каждый выход на сцену давался певице тяжело.

Когда она выходила на сцену, знаете, как это выглядело? Не дай бог это было кому-то увидеть. Ей одну ногу помогали вынимать, потом — вторую, опиралась локтем и вставала. Ее клали в больницу много раз.

По словам Исаевой, не раз родные и близкие говорили Юлии взяться за лечение, но она все откладывала на "потом" и не относилась к этому серьезно.

Попади она в больницу на три дня раньше — осталась бы жива.

Источник: hochu.ua