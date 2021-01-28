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Здоровье / Общество

Сонный паралич это: Как предотвратить и что делать, если случился приступ?

22:20 28.01.2021 Фото: rsute.ru
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Сонный паралич испытывали около 8% людей, когда просыпались от пристального взора потусторонних сил и не могли пошевелиться.

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Сонный паралич испытывали около 8% людей, когда просыпались от пристального взора потусторонних сил и не могли пошевелиться

Почему во сне парализует тело и не можешь ничего сказать, задаются вопросом многие люди. Сонный паралич испытывали около 8% людей, когда просыпались от пристального взора потусторонних сил и не могли пошевелиться. По словам некоторых людей, им казалось, что кто-то уселся на грудь или пытается задушить. Данное состояние может возникнуть из-за постоянной усталости, недосыпания и стрессовых ситуаций.

Кто чаще страдает сонным параличом и причины его возникновения

Чаще всего от таких приступов страдает молодое поколение от 10 до 25 лет. Когда человек просыпается, он сталкивается с визуальными и слуховыми галлюцинациями: кажется, что кто-то старается задушить или надавливает всем своим весом на грудь.

Ученые стали исследовать сонный ступор сравнительно недавно. По мнению сомнологов, он происходит из-за нарушения баланса между мозговой деятельностью и мышечным тонусом. При глубоком сне тонус снижается: человек видит сновидения (наступает фаза быстрого сна), а его мышцы полностью расслаблены. Поэтому чем поверхностней сон, тем больше повышается тонус – это помогает человеку ощутить бодрость после утреннего пробуждения.

Если содержание мелатонина, серотонина, а также холина нарушено, то мозг просыпается раньше, чем тело. В этот момент мышцы человека расслаблены, при этом он осознает, что происходит вокруг, однако ему не удается пошевельнуться. Спустя 2 минуты длится сонный паралич, пока мышцы догоняют проснувшийся мозг.

Ощущения, которые люди испытывали во время сонного паралича, объяснили американские нейрофизиологи. Эти видения, когда человек видит себя со стороны, ощущает присутствие демонической силы, очень схожи на околосмертные. Ученые считают, что это связано с работой мозга. Встреча с нечистой силой во время приступа они объясняют высокой активностью среднего мозга, ответственного за обнаружение потенциальной угрозы в период сна.

По словам профессора Бассетти, есть предположение, что причинами сонного паралича могут быть предрасположенность на генетическом уровне к нарколепсии. Появления такого состояния могут провоцировать недосыпания и стрессы. Эти причины на сегодня являются уже доказанным фактом.

Что делать, если приступ уже случился

Очень важно при сонном параличе не нервничать и постараться дышать очень глубоко. Затем скривить рожицу и закричать. При этом, конечно, сосед по кровати вряд ли сможет что-то услышать, поскольку человек будет безмолвным, однако это поможет ему полностью проснуться.

Можно в этот момент еще подвигать языком, вращать большой палец на правой руке. В случае, когда это не помогает, попытаться подмигнуть одним глазом.

Когда приступ отпустит, лучше всего умыть лицо холодной проточной водой. Так можно избежать повторного приступа.

Как предотвратить сонный паралич

Как отметил доцент Сеченовского университета Михаил Полуэктов, чтобы предотвратить сонный паралич, можно принимать препараты. Однако только в том случае, когда приступы происходят часто. В иных случаях лучше всего привести в норму режим сна, снизить физические нагрузки и избегать стрессов.

Кроме этого, нежелательно засыпать на спине. Если появились симптомы-предвестники, включая вибрации, ощущение падения, то лучше всего изменить позу для сна.

Записаться на консультацию к врачу, чтобы узнать, страдает ли человек от нарколепсии. Если диагноз подтвердился, то врач назначит антидепрессанты.

Можно заклеить рот пластырем в период сна, чтобы научиться дышать носом. Сонный паралич может также возникнуть из-за гипервентиляции во время дыхания ртом. При этом человек может перестать храпеть.

Источник: rsute.ru

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