Выпала из окна с 7 этажа 13-летняя девочка в Новосибирске. Чудом выжила, но состояние тяжелое

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства падения 13-летней девочки в Октябрьском районе

Утром 28 января 2021 года вблизи жилого дома по улице Толстого в городе Новосибирске была обнаружена 13-летняя девочка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Пострадавшая доставлена в больницу, ребенок находится в тяжелом состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже.

Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.