Вернут право изготовления лекарственных препаратов аптекам России

Аптекам хотят расширить право на изготовление лекарств

Российским аптечным организациям предлагают разрешить готовить лекарства из средств, зарегистрированных в государственном реестре. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

В настоящее время аптекам при изготовлении лекарств разрешено использовать только фармацевтические субстанции. Однако в случае перебоев с поставками препаратов заводского производства может возникнуть дефицит необходимых лекарств. Поэтому авторы законопроекта предлагают разрешить аптечным организациям изготавливать лекарственные препараты как из фармацевтических субстанций, так и из зарегистрированных лекарственных препаратов.

Эти меры коснутся как обычных аптек, так и ветеринарных. Помимо этого, разработавшая документ группа депутатов от “Единой России” предлагает отменить запрет на изготовление аптеками зарегистрированных лекарственных препаратов. Отмечается, что эффективность и безопасность лекарственного препарата обусловливается комплексом фармацевтической субстанции и вспомогательных веществ. А также — особенностями технологического процесса производства лекарственной формы. И нарушение целостности которой при использовании препарата в качестве сырья может снизить эффективность производимого лекарства или привести к побочным эффектам.



Тем не менее современная фармацевтика предлагает технологии и оборудование, которые могут быть использованы при аптечном изготовлении лекарственных препаратов и способны обеспечить их качество. Таким образом, отмена запрета на изготовление аптечными организациями лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных в России, возможно. Однако процесс изготовления должен проходить исключительно в соответствии со стандартной прописью, утверждённой Минздравом. И при строгом соблюдении режимов изготовления и внутриаптечном контроле качества с применением специального оборудования.

Источник: pnp.ru