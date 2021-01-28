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Как справился Бердск с мощным снегопадом в конце января 2021, ответил вице-мэр Владимир Захаров

13:15 28.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Маргариты Мартыновой
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Работа по расчистке дорог в городе идет по плану, с 4 утра работают люди и техника.

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Оперативно чистят снег в Бердске

На смену морозам в Бердск пришло потепление, выпал снег.
Вчера снег шёл весь день, мело, город буквально засыпало снегом, на дорогах и тротуарах намело сугробы.

Но оперативно работают дорожные службы в Бердске, стоит отметить, что больших проблем снегопад в Бердске не вызвал, пробок нет, транспорт работает.

С просьбой прокомментировать обстановку в городе «Курьер. Среда. Бердск» обратился к Владимиру Захарову, вице-мэру Бердска по ЖКХ и строительству. Владимир Николаевич рассказал:
- Работа по расчистке дорог в городе идет по плану, с 4 утра работают люди и техника, перебоев в работе техники нет. Сегодня выехали в дальние районы, расчищаем дороги на кладбище и водозабор. В ближайшие день, два решим все проблемы.

Сегодня рано утром площадь перед администрацией Бердска была идеально расчищена. Надеемся, что и отдаленные от центра дороги выглядят так же.
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дороги тротуары уборка снега Владимир Захаров администрация Бердска
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От редакции

В вашем районе чистые дороги и тротуары?

Аноним, 28 января 2021 13:28
НВР:
нет.их вообще нет.
Аноним, 28 января 2021 13:50
Уборка снега стала главным достижением города.
Аноним, 28 января 2021 14:35
Частный сектор на Северном .почистили дороги рано утром. Спасибо !

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