Еще одна жертва пластики: вышла на подиум с изуродованным лицом Деми Мур

Актриса вышла на подиум в рамках показа коллекции Fendi весна-лето 2021 и очень удивила зрителей своим внешним видом. Похоже, Деми Мур слишком увлеклась пластическими операциями, которые изменили ее лицо в худшую сторону.
Вероятно, Деми стремилась сделать себе острые скулы и избавиться от ненавистных морщин и сделать овал лицо более четким, что привело к печальным последствиям. «Что с ней произошло? Увольте ее пластического хирурга!»; «Она не видит, что изуродована? Как ходить с таким лицом?!»; «Боже, что с ней стало?! Бедная женщина!» — такие комментарии пестрят под фото 58-летней Мур в социальной сети.
Сама звезда пока не прокомментировала нападки в свой адрес, зато рассказала, что была очень счастлива принять участие в показе.
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