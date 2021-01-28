Еще одна жертва пластики: вышла на подиум с изуродованным лицом Деми Мур

Сама звезда пока не прокомментировала нападки в свой адрес, зато рассказала, что была очень счастлива принять участие в показе.

Еще одна жертва пластики: Деми Мур вышла на подиум с изуродованным лицом

Актриса вышла на подиум в рамках показа коллекции Fendi весна-лето 2021 и очень удивила зрителей своим внешним видом. Похоже, Деми Мур слишком увлеклась пластическими операциями, которые изменили ее лицо в худшую сторону.

Вероятно, Деми стремилась сделать себе острые скулы и избавиться от ненавистных морщин и сделать овал лицо более четким, что привело к печальным последствиям. «Что с ней произошло? Увольте ее пластического хирурга!»; «Она не видит, что изуродована? Как ходить с таким лицом?!»; «Боже, что с ней стало?! Бедная женщина!» — такие комментарии пестрят под фото 58-летней Мур в социальной сети.

Сама звезда пока не прокомментировала нападки в свой адрес, зато рассказала, что была очень счастлива принять участие в показе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)

«Исполнилось моя детская мечта, — отметила она. — Спасибо, что дали мне возможность открыть шоу Fendi. Поздравляю бренд с ярким и волшебным дебютом!»