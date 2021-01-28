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Андрей Травников: Мы привлекли в область из федерального бюджета рекордные 68 млрд рублей на проекты развития

13:10 28.01.2021 Фото: Правительство НСО
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По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе Региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби. Вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных, социальных проектов.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В прошлом году только на проекты развития из федерального бюджета в Новосибирскую область было привлечено 68 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Губернатор Андрей Травников представил отчёт о результатах работы Правительства Новосибирской области в 2020 году на сессии Законодательного Собрания 28 января.

Региональные депутаты поддержали и одобрили отчет Губернатора о деятельности Правительства Новосибирской области в 2020 году. «Единогласно», — подчеркнул Председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Губернатор во время отчёта отметил, что собственные доходы регионального бюджета выросли на 1,2%. Новосибирская область осталась в группе регионов, которые сохранили положительную динамику. Кроме того, из федерального бюджета было привлечено в два раза больше средств на проекты развития по сравнению с 2019 годом – рекордные 68 млрд рублей – по самым разным программам.

Только по нацпроектам в минувшем году в регионе выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей – на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Сдано в эксплуатацию 90 дорожных объектов. В муниципалитетах благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства. Второй год подряд достойных результатов регион достигает по программе ликвидации аварийного жилья – плановый показатель федерального проекта перевыполнен почти в полтора раза. В прошлом году в Новосибирской области расселили 1778 человек и ликвидировали 26,5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда.

По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе Региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби. Вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных, социальных проектов.

«Наверное, это самый важный итог 2020 года — мы не только оперативно и гибко реагировали на все вызовы кризисной ситуации. Мы уверено и последовательно решали задачи социально-экономического развития региона. Не остановились в реализации нашей стратегии, не заморозили ни одной знаковой стройки, не потеряли ни одного крупного инвестора», — заявил Андрей Травников.

Андрей Травников проекты развития
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От редакции

Это большие деньги?

Аноним, 28 января 2021 13:30
То то я смотрю в Бердске в мороз то там то тут отключения идутЭто освоение в самом большом городе НСО
Аноним, 28 января 2021 13:48
результат то какой? Федеральный бюджет закрыл разрыв бюджета? Тогда это говорит, что область дотационная и не зарабатывает себе на жизнь. На что пошли 68 ярдов? Все, что перечислено-дороги, аварийное жилье это идет всеми регионам РФ, больше дают тем у кого больше проблем,хуже дороги, больше проблем с аварийным жильем. Этому радоваться нельзя, надо честно говорить, что Центр помогает "немощным" которые не могут решить свои проблемы самостоятельно. Почему Тюменской области меньше дотаций-потому что они живут на свои доходы.

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