Андрей Травников: Мы привлекли в область из федерального бюджета рекордные 68 млрд рублей на проекты развития

По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе Региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби. Вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных, социальных проектов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

В прошлом году только на проекты развития из федерального бюджета в Новосибирскую область было привлечено 68 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Губернатор Андрей Травников представил отчёт о результатах работы Правительства Новосибирской области в 2020 году на сессии Законодательного Собрания 28 января.

Региональные депутаты поддержали и одобрили отчет Губернатора о деятельности Правительства Новосибирской области в 2020 году. «Единогласно», — подчеркнул Председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Губернатор во время отчёта отметил, что собственные доходы регионального бюджета выросли на 1,2%. Новосибирская область осталась в группе регионов, которые сохранили положительную динамику. Кроме того, из федерального бюджета было привлечено в два раза больше средств на проекты развития по сравнению с 2019 годом – рекордные 68 млрд рублей – по самым разным программам.

Только по нацпроектам в минувшем году в регионе выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей – на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Сдано в эксплуатацию 90 дорожных объектов. В муниципалитетах благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства. Второй год подряд достойных результатов регион достигает по программе ликвидации аварийного жилья – плановый показатель федерального проекта перевыполнен почти в полтора раза. В прошлом году в Новосибирской области расселили 1778 человек и ликвидировали 26,5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда.

По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе Региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби. Вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных, социальных проектов.

«Наверное, это самый важный итог 2020 года — мы не только оперативно и гибко реагировали на все вызовы кризисной ситуации. Мы уверено и последовательно решали задачи социально-экономического развития региона. Не остановились в реализации нашей стратегии, не заморозили ни одной знаковой стройки, не потеряли ни одного крупного инвестора», — заявил Андрей Травников.