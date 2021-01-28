Елена Александровна Матвиенко
Стоматолог-хирург, пародонтолог
вопрос:
Как проводится лечение пародонтита?
ответ:
Для того чтобы понять, из чего складывается лечение пародонтита, нужно вспомнить, что пародонтит - это хроническое заболевание, которое развивается на протяжении длительного времени (нескольких, а иногда десятков лет). Причём начало заболевания протекает, как правило, бессимптомно и долгое время пациент даже не подозревает, что у него имеются какие то проблемы.
Начинается лечение заболеваний пародонта так же, как и лечение любого другого заболевания, с тщательной диагностики, которую проводит врач-пародонтолог. На стоматологическом приеме собирается анамнез, проводится осмотр и инструментальное обследование пациента, определяются пародонтологические индексы, заполняется пародонтологическая карта пациента. При необходимости проводятся дополнительные методы исследования (рентгенологическое, микробиологическое и другие лабораторные методы). На основании полученных данных ставится диагноз и определяется необходимый объем лечебных и профилактических мероприятий.
Всё лечение можно условно разделить на две фазы: 1) фаза активного лечения. В нее входит лечение симптомов, которые беспокоят пациента (профессиональное удаление над- и поддесневых зубных отложений, полировка поверхности зубов и корней, медикаментозная обработка патологических очагов, противовоспалительная терапия), устранение причин и рисков приводящих к прогрессированию заболевания (замена некачественных реставраций и ортопедических конструкций, лечение разрушенных зубов, исправление неправильного положения зубов, проведение при необходимости хирургических операций). Весь этот комплекс мероприятий направлен на достижение конкретного результата. 2) далее начинается вторая фаза лечения, которая заключается в поддержании достигнутого результата. Здесь важнейшая роль лежит на самом пациенте. Мы обучаем пациента качественным и эффективным навыкам ухода за собственной полостью рта. Проводим динамическое наблюдение и при необходимости корректируем лечение. Кратность необходимых профилактических осмотров определяется врачом в зависимости от конкретной клинической ситуации.
Начинается лечение заболеваний пародонта так же, как и лечение любого другого заболевания, с тщательной диагностики, которую проводит врач-пародонтолог. На стоматологическом приеме собирается анамнез, проводится осмотр и инструментальное обследование пациента, определяются пародонтологические индексы, заполняется пародонтологическая карта пациента. При необходимости проводятся дополнительные методы исследования (рентгенологическое, микробиологическое и другие лабораторные методы). На основании полученных данных ставится диагноз и определяется необходимый объем лечебных и профилактических мероприятий.
Всё лечение можно условно разделить на две фазы: 1) фаза активного лечения. В нее входит лечение симптомов, которые беспокоят пациента (профессиональное удаление над- и поддесневых зубных отложений, полировка поверхности зубов и корней, медикаментозная обработка патологических очагов, противовоспалительная терапия), устранение причин и рисков приводящих к прогрессированию заболевания (замена некачественных реставраций и ортопедических конструкций, лечение разрушенных зубов, исправление неправильного положения зубов, проведение при необходимости хирургических операций). Весь этот комплекс мероприятий направлен на достижение конкретного результата. 2) далее начинается вторая фаза лечения, которая заключается в поддержании достигнутого результата. Здесь важнейшая роль лежит на самом пациенте. Мы обучаем пациента качественным и эффективным навыкам ухода за собственной полостью рта. Проводим динамическое наблюдение и при необходимости корректируем лечение. Кратность необходимых профилактических осмотров определяется врачом в зависимости от конкретной клинической ситуации.
вопрос:
Что такое удаление зубного камня, выравнивание корня, кюретаж?
ответ:
Удаление зубных отложений, полировка (выравнивание) поверхности зубов и корней, кюретаж – всё это основные манипуляции, проводимые при лечении пародонтита.
Удаление зубных отложений и полировка поверхности зубов проводится специальным профессиональным оборудованием ультразвуковым и воздушно-абразивным методами.
Кюретаж – это процедура, проводимая в области пародонтальных карманов в условиях местного обезболивания, целью которой является инструментальное удаление зубных отложений с поверхности корня, полировка корня и медикаментозная обработка патологического кармана для устранения воспаления и активации процессов восстановления в пародонте.
Удаление зубных отложений и полировка поверхности зубов проводится специальным профессиональным оборудованием ультразвуковым и воздушно-абразивным методами.
Кюретаж – это процедура, проводимая в области пародонтальных карманов в условиях местного обезболивания, целью которой является инструментальное удаление зубных отложений с поверхности корня, полировка корня и медикаментозная обработка патологического кармана для устранения воспаления и активации процессов восстановления в пародонте.
вопрос:
Что представляет собой процедура дистального клина?
ответ:
Процедура иссечения дистального клина – это хирургическая манипуляция, проводимая в области последних зубов. Её основной целью является удаление патологически изменённой десны и создание условий для формирования плотной прикреплённой десны вокруг зуба. Такая процедура назначается при патологических карманах в области последних зубов (чаще всего это зубы мудрости). Она проводится не всегда, имеет ряд показаний и противопоказаний. Необходимость проведения данной процедуры определяется врачом после стоматологического осмотра.
вопрос:
У жены сильно воспалились дёсны и очень болят, жена в положении (третий триместр), подскажите, пожалуйста, какое-нибудь средство.
ответ:
Воспаление десен во время беременности - частое явление. Повышение уровня эстрогенов и прогестерона способствует снижению местного иммунитета и как следствие приводит к чрезмерному размножению патогенных микроорганизмов. Воспаление десен может быть очень выраженным и усугубляться, если беременной трудно поддерживать хорошую гигиену полости рта из-за сильной тошноты и болезненных ощущений в дёснах.
Применение каких-либо противовоспалительных и антимикробных средств во время беременности имеет очень много противопоказаний и основное лечение воспаления десен (гингивита) сводится к профессиональному удалению зубных отложений и применению местных антисептиков. И можете быть спокойны, современное профессиональное оборудование для снятия зубных отложений позволило сделать профессиональную гигиену безопасной на любом сроке беременности.
Применение каких-либо противовоспалительных и антимикробных средств во время беременности имеет очень много противопоказаний и основное лечение воспаления десен (гингивита) сводится к профессиональному удалению зубных отложений и применению местных антисептиков. И можете быть спокойны, современное профессиональное оборудование для снятия зубных отложений позволило сделать профессиональную гигиену безопасной на любом сроке беременности.
вопрос:
У меня пошатывается зубы, но стоматолог говорит, что ничего не шатается! Как это понимать, я же лучше знаю! Что делать?
ответ:
В норме наши зубы имеют физиологическую подвижность, которая не заметна невооружённым взглядом. Это связано с особенностями строения нашей зубо-челюстной системы и способностью зубов воспринимать и распределять жевательную нагрузку.
Физиологическая подвижность зубов не может быть выявлена при обычном стоматологическом осмотре, косвенно её наличие подтверждают ваши субъективные ощущения. Не стоит переживать, если стоматолог не обнаружил подвижности зубов при осмотре, но если вас беспокоит что-то ещё, например болезненные или неприятные ощущения, то необходимо обратиться к стоматологу и провести дополнительные методы обследования чтобы исключить возможность патологических состояний.
Физиологическая подвижность зубов не может быть выявлена при обычном стоматологическом осмотре, косвенно её наличие подтверждают ваши субъективные ощущения. Не стоит переживать, если стоматолог не обнаружил подвижности зубов при осмотре, но если вас беспокоит что-то ещё, например болезненные или неприятные ощущения, то необходимо обратиться к стоматологу и провести дополнительные методы обследования чтобы исключить возможность патологических состояний.
вопрос:
К сожалению, после родов из-за слабого здоровья теряю зубы при запущенном пародонтозе. Боюсь идти в клинику. С чего начать и к кому обращаться, очень запущено всё.
ответ:
Если у вас есть страх лечения зубов, то начните с консультации терапевта, пародонтолога или ортопеда. На консультации вы будете чувствовать себя уверенно. Уверяю вас, большинство врачей очень улыбчивые и приятные люди. Врач может развеять ваши страхи, всё объяснить, рассказать о возможных вариантах решения вашей ситуации. Поможет вам определиться с первым шагом вашего лечения, так сказать, проведёт вас за руку через множество непонятностей и неопределенностей, позаботиться о вашем комфорте и спокойствии.
вопрос:
Недавно заметила, что на одном зубе на нижней челюсти начала сходить десна, никаких отеков или воспалительных процессов на дёснах нет, стоматолог сказал, что это пародонтоз образовался из-за неправильного прикуса. Рекомендует поставить брекеты. Целесообразно ли ставить мне брекеты сейчас, не станут ли зубы после них шататься?
ответ:
Вероятнее всего, вы говорите о рецессии дёсны – это ситуация, когда при отсутствии признаков воспаления происходит опущение десневого края и оголение поверхности корня. Такое действительно может произойти с зубами, когда они имеют неправильное положение, развёрнуты или выдвинуты из зубного ряда. И правильно подобранное комплексное ортодонтическое лечение, с учётом всех особенностей вашей клинической ситуации, не принесёт вам ничего, кроме огромной пользы.
вопрос:
10 лет назад мне лечили зуб. Тогда мышьяк попал на десну. В результате на том участке отмерла ткань. Сделал операцию по её удалению. Но десна теперь постоянно кровоточит. И запах изо рта неприятный. Что можно сделать с этим?
ответ:
Судя по вашему описанию, скорее всего на месте некроза у вас образовался пародонтальный карман. Чтобы точно поставить диагноз и назначить правильное лечение, вам нужен осмотр пародонтолога и при необходимости - проведение дополнительных методов обследования.
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ул. Лунная 11/1 (помещение 2),
т. 8-913-982-99-19;
ул. Ленина, 126, т. 8-953-797-17-83
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы. Фото предоставлено стоматологическим центром «Смарт-Дент».
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020 г.
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020 г.