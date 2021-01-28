ответ:

Для того чтобы понять, из чего складывается лечение пародонтита, нужно вспомнить, что пародонтит - это хроническое заболевание, которое развивается на протяжении длительного времени (нескольких, а иногда десятков лет). Причём начало заболевания протекает, как правило, бессимптомно и долгое время пациент даже не подозревает, что у него имеются какие то проблемы.



Начинается лечение заболеваний пародонта так же, как и лечение любого другого заболевания, с тщательной диагностики, которую проводит врач-пародонтолог. На стоматологическом приеме собирается анамнез, проводится осмотр и инструментальное обследование пациента, определяются пародонтологические индексы, заполняется пародонтологическая карта пациента. При необходимости проводятся дополнительные методы исследования (рентгенологическое, микробиологическое и другие лабораторные методы). На основании полученных данных ставится диагноз и определяется необходимый объем лечебных и профилактических мероприятий.



Всё лечение можно условно разделить на две фазы: 1) фаза активного лечения. В нее входит лечение симптомов, которые беспокоят пациента (профессиональное удаление над- и поддесневых зубных отложений, полировка поверхности зубов и корней, медикаментозная обработка патологических очагов, противовоспалительная терапия), устранение причин и рисков приводящих к прогрессированию заболевания (замена некачественных реставраций и ортопедических конструкций, лечение разрушенных зубов, исправление неправильного положения зубов, проведение при необходимости хирургических операций). Весь этот комплекс мероприятий направлен на достижение конкретного результата. 2) далее начинается вторая фаза лечения, которая заключается в поддержании достигнутого результата. Здесь важнейшая роль лежит на самом пациенте. Мы обучаем пациента качественным и эффективным навыкам ухода за собственной полостью рта. Проводим динамическое наблюдение и при необходимости корректируем лечение. Кратность необходимых профилактических осмотров определяется врачом в зависимости от конкретной клинической ситуации.

