Правительство готовит индексацию выплат работающим пенсионерам: прояснились детали

Минтруд готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Доклад по этому вопросу будет представлен к 1 февраля, подтвердил замглавы ведомства Андрей Пудов.

Минтруд РФ прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад об этом, согласно поручению президента, будет представлен к 1 февраля, сообщил 21 января статс-секретарь — замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу «Социальные гарантии и защита прав граждан».

Точка в дискуссиях поставлена



В настоящее время идёт проработка нескольких вариантов решения задачи, уточнил замминистра.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не ведётся в России с 2016 года. И всё это время вокруг темы шли дискуссии. На возвращении ежегодного увеличения пенсий работающим настаивали многие депутаты и сенаторы, в Госдуму вносились предполагающие это инициативы, вопрос регулярно поднимали на встречах парламентариев с представителями профильных министерств. При этом в октябре глава Минфина Антон Силуанов при обсуждении в Госдуме бюджета на 2021-2023 годы заявил, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам ему представляется «не совсем справедливым», потому что они получают и зарплату, и пенсию. Государство должно сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, уверен он.

Точку в дискуссиях поставил президент Владимир Путин. В декабре, по итогам своей пресс-конференции, он поручил кабмину проработать этот вопрос и представить предложения к 1 февраля.

Сенаторы и депутаты ждут решения Правительства, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. При этом в Госдуму уже внесено три законопроекта на этот счёт от парламентариев. Их различие в том числе в сроках, с которых, по мнению законодателей, нужно начать индексацию — с момента вступления документа в силу, с 2020 года или произвести перерасчёт за ещё более ранний период. «Мы считаем, что индексация необходима, но при этом все понимают, что это решение ещё должно быть обеспечено и финансово», — отметила сенатор.

Сейчас в Минтруде анализируют различные механизмы, возможно, что повышение будут возвращать поэтапно. «Но какие это будут этапы — по срокам, по категориям пенсионеров, — пока судить сложно. Поэтому будем ждать предложений», — резюмировала Бибикова.

Главное — обеспечить решение финансово

Инициативу о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам поддерживает и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По состоянию на 1 января 2021 года общая численность пенсионеров в России составляет 46,2 миллиона человека, из них 9,3 миллиона — работающие пенсионеры, привела данные омбудсмен. «Они выполняют важнейшую государственную функцию, развивая экономику, и важнейшую нравственную функцию, связанную с преемственностью поколений», — сказала она на совещании в Совете Федерации.

В работу по подготовке предложений об индексации пенсий работающим пенсионерам уже включилась фракция «Единая Россия», сообщил на этом же совещании депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. «Важно, чтобы варианты были проработаны и просчитаны с точки зрения их финансового обеспечения», — подчеркнул он.

Спешить и заранее озвучивать какие-то предложения нецелесообразным считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Это серьёзнейший вопрос, и сейчас им занимаются эксперты, специалисты пенсионной системы Минтруда, Минфина», — сказал сенатор «Парламентской газете». Их работе не нужно мешать, её подталкивать, пояснил он. А окончательное решение на этот счёт примут президент и парламент, отметил сенатор.

Источник: pnp.ru