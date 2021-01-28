"Такое чувство, что они «угашенные»": Бегает с шампанским банда малолеток в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красная Сибирь Бердска. Уже 2 недели

Как рассказали работники магазина, 24 января был рейд полиции, задержали двух девочек. Через несколько минут после отъезда полиции вокруг столика собрались «мальчики», человек пять, до вечера шумели и хохотали.

Толпа подростков снова распивала алкоголь в ТЦ Бердска

Продолжают собираться в «Марии-Ра» на ул. Красной Сибири, 120а, малолетние хулиганы. На прошедших выходных в торговом центре состоялся «банкет». Как нам рассказали работники магазина, 24 января был рейд полиции, задержали двух девочек, сначала с ними долго разговаривали возле столика, где продаются билеты лото. Через несколько минут после отъезда полиции вокруг столика собрались «мальчики», человек пять, до вечера шумели и хохотали.

- На замечания и просьбы уйти, отвечают матом, такое чувство, что они «угашенные»,- рассказали «Курьер. Среда. Бердск» продавцы магазина сегодня, 28 января.

23 января несколько подростков прошли в супермаркет, купили там три бутылки шампанского и что-то в банках.



- Пакеты в «Мария-Ра» желтые прозрачные, шампанское было чётко видно, в банках, наверное, пиво, потому что потом по коридору торгового центра бегала девочка с банкой пива. Они никого не боятся и не стесняются, - говорят работники магазина. Весь алкоголь подростки свободно распивают в торговом центре, это сопровождается хохотом и криками.

- Туалеты для посетителей администрация магазина закрыла, двери пока целы, дети пока видно миролюбиво настроены, каждый день ждём, как бы что не случилось, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» продавцы торгового центра.

Сергей Волгин, заместитель начальника полиции Бердска, в комментарии «Курьер. Среда. Бердск» сказал:

- Проходит проверка. Работа проводится. Как будут результаты, сообщим.