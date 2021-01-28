"Такое чувство, что они «угашенные»": Бегает с шампанским банда малолеток в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красная Сибирь Бердска. Уже 2 недели

Продолжают собираться в «Марии-Ра» на ул. Красной Сибири, 120а, малолетние хулиганы. На прошедших выходных в торговом центре состоялся «банкет». Как нам рассказали работники магазина, 24 января был рейд полиции, задержали двух девочек, сначала с ними долго разговаривали возле столика, где продаются билеты лото. Через несколько минут после отъезда полиции вокруг столика собрались «мальчики», человек пять, до вечера шумели и хохотали.
- На замечания и просьбы уйти, отвечают матом, такое чувство, что они «угашенные»,- рассказали «Курьер. Среда. Бердск» продавцы магазина сегодня, 28 января.
23 января несколько подростков прошли в супермаркет, купили там три бутылки шампанского и что-то в банках.
- Туалеты для посетителей администрация магазина закрыла, двери пока целы, дети пока видно миролюбиво настроены, каждый день ждём, как бы что не случилось, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» продавцы торгового центра.
Сергей Волгин, заместитель начальника полиции Бердска, в комментарии «Курьер. Среда. Бердск» сказал:
- Проходит проверка. Работа проводится. Как будут результаты, сообщим.