Обратился к родителям  с просьбой предостеречь детей от участия в несанкционированных митингах мэр Бердска Евгений Шестернин

Обратился к родителям с просьбой предостеречь детей от участия в несанкционированных мероприятиях мэр Бердска Евгений Шестернин.
- Уважаемые родители!
Участие несовершеннолетних в протестных акциях, массовых беспорядках представляет реальную угрозу их жизни и здоровью, имеет высокий риск вовлечения в противоправные деяния.
Вы как законные представители несовершеннолетних несете ответственность за воспитание и сохранность жизни и здоровья детей, а также обязаны принять все возможные меры по недопущению вовлечения детей к участию в несанкционированных мероприятиях.
Проведите с детьми беседы и предостерегите от провокаций.