Обратился к родителям  с просьбой предостеречь детей от участия в несанкционированных митингах мэр Бердска Евгений Шестернин

Сегодня в информационном пространстве продолжается активное опубликование материалов с призывами к протестным несанкционированным мероприятиям.

Евгений Шестернин

Обратился к родителям с просьбой предостеречь детей от участия в несанкционированных мероприятиях мэр Бердска Евгений Шестернин.

- Уважаемые родители!

Участие несовершеннолетних в протестных акциях, массовых беспорядках представляет реальную угрозу их жизни и здоровью, имеет высокий риск вовлечения в противоправные деяния.

Вы как законные представители несовершеннолетних несете ответственность за воспитание и сохранность жизни и здоровья детей, а также обязаны принять все возможные меры по недопущению вовлечения детей к участию в несанкционированных мероприятиях.

Проведите с детьми беседы и предостерегите от провокаций.