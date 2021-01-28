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Оштрафовали на 375 000 рублей супругов-мошенников судебные приставы из Бердска

16:23 28.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Супруги  выплачивали штраф несколько месяцев, а в январе 2021 года полностью погасили долг.

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Судебные приставы используют разные способы для возврата долгов

Судебные приставы взыскали с супружеской пары из Бердска уголовный штраф в сумме 375 тысяч рублей по делу о мошенничестве.   Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

«В конце 2019 года семейная пара была привлечена к уголовной ответственности за мошеннические действия при получении пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет. На двоих суд назначил им наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы условно, а также уголовный штраф», – пишет пресс-служба.

Супруги  выплачивали штраф несколько месяцев, а в январе 2021 года полностью погасили долг.

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