Оштрафовали на 375 000 рублей супругов-мошенников судебные приставы из Бердска

Супруги выплачивали штраф несколько месяцев, а в январе 2021 года полностью погасили долг.

Судебные приставы используют разные способы для возврата долгов

Судебные приставы взыскали с супружеской пары из Бердска уголовный штраф в сумме 375 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

«В конце 2019 года семейная пара была привлечена к уголовной ответственности за мошеннические действия при получении пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет. На двоих суд назначил им наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы условно, а также уголовный штраф», – пишет пресс-служба.

Супруги выплачивали штраф несколько месяцев, а в январе 2021 года полностью погасили долг.