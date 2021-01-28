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Обыграл в шахматы мирового чемпиона Магнуса Карлсена 18-летний Андрей Есипенко

16:18 28.01.2021 Фото: instagram.com/andrey__esipenko
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Голландское местечко Вейк-ан-Зее. Здесь проходит редкий в COVIDные времена очный турнир шахматной элиты.

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Спортивный мир обсуждает победу россиянина Андрея Есипенко над чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном

Настоящую сенсацию в мире шахмат в последние дни обсуждают поклонники этой игры. На очном турнире в Голландии, наш соотечественник — 18-летний Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. И что немаловажно — турнир продолжается.

Голландское местечко Вейк-ан-Зее. Здесь проходит редкий в COVIDные времена очный турнир шахматной элиты.

14 самых громких на сегодня имен, и в их числе наш Андрей Есипенко. Ему 18, в шахматном мире россиянин — восходящая звезда. Он родом из Новочеркасска. Играет с пяти лет. В 10 — первые заметные победы в России. В 15 россиянин — чемпион мира в своей возрастной категории и уже объездил половину планеты. В составе сборной мира школьник громит американскую сборную, которую тренирует Каспаров.

Андрею еще не было 16, когда он завоевал титул гроссмейстера, обыграл суперзвезду Карякина. И сформулировал свою цель — стать чемпионом мира. В Голландию Андрей Есипенко прилетел уже в статусе одного из 50 лучших шахматистов мира.

Первые семь партий турнира — без поражений, в том числе победа над голландским гроссмейстером Гири, который, кстати, до 15 лет жил и тренировался в Санкт-Петербурге. И все-таки Есипенко прибыл в Голландию не за ним.

«Я ожидаю тяжелый турнир против сильных игроков, таких, как Магнус Карлсен. Будет здорово сыграть против него», — сказал Андрей Есипенко.

Карлсен — первый в мировом рейтинге шахматистов. Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013-го. В классических шахматах его последняя беспроигрышная серия длилась 125 партий.

Есипенко равнялся на него еще ребенком в 2013-м. 2021-й — россиянин и норвежец за одной доской. Партия длилась около четырех часов. Немыслимое напряжение. За голову хватался то один, то другой. Норвежец играл агрессивно и допустил ошибку, которая привела к поражению.

Исторический момент — Карлсен остановил часы. 18-летний гроссмейстер Андрей Есипенко победил чемпиона мира в классической игре.

Рукопожатий не было из-за COVIDа. Магнус Карлсен ушел, а вот Андрей Есипенко еще долго не мог ни встать, ни уйти, ни осознать произошедшее. И даже спустя несколько дней.

«Я вот до сих пор боюсь, что я проснусь, и мне опять играть с ним. Самый большой страх. Меня разбудят и мне скажут, ну давай, сегодня с Карлсеном играешь», — признается Андрей Есипенко.

За 130 лет Есипенко стал всего лишь 112-м шахматистом, которому удалось обыграть действующего чемпиона мира. Его победную партию уже преподают в родной шахматной школе.

«Оказалось, что Карлсен в этой острой позиции, где идет атака на атаку, потерял темп. Это ужасно! Даже дети стараются не допускать», — отмечает тренер по шахматам.

Сам же Андрей остается в Голландии, где продолжает свою беспроигрышную серию. До окончания турнира еще три игры.

Источник: 1tv.ru

гроссмейстер шахматы Андрей Есипенко Магнус Карлсен
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