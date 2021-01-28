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Новости каждый день

15:35 28.01.2021
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Согласно ежегодному отчету о потреблении новостей, половина взрослого населения сейчас использует интернет, чтобы быть в курсе последних новостей.

Согласно ежегодному отчету о потреблении новостей, половина взрослого населения сейчас использует интернет, чтобы быть в курсе последних новостей. Например, новости городов на Волге https://press-volga.ru/. В исследовании изучается, как взрослые и дети старшего возраста получают доступ к новостному контенту на телевидении, радио, в печати, социальных сетях, других интернет-источниках и журналах. Выяснилось, что телевидение по-прежнему является самым популярным способом доступа к новостям, с прошлого года его использование упало с 79% до 75% взрослого населения. В то же время использование социальных сетей для новостей выросло с 44% до 49%.

Другие результаты исследования

После телевидения Интернет является следующей по популярности платформой для новостей в, которую используют 66% взрослого населения. Далее идет радио с 43%. Более трети взрослых (38%) получают новости из традиционных печатных газет, но при сочетании печати с газетными интернет-сайтами и приложениями этот показатель увеличивается до 49%.

Журналы получают более высокую оценку, чем любой другой источник новостей, за качество, точность, надежность и беспристрастность. Платформы социальных сетей обычно получают наименее благоприятные оценки по этим показателям. Например, только 37% людей, которые используют социальные сети для новостей, заявили, что считают их независимыми, по сравнению с 78% пользователей журналов, 62% для телевидения, 61% для радио и 58% для печатных газет.

Шесть из десяти детей в возрасте 12-15 лет утверждают, что интересуются новостями. Три четверти детей в этой возрастной группе заявили, что читают, смотрят или слушают новости не реже одного раза в неделю. Процент людей, читающих новости в Интернете, продолжает расти. Люди во всем мире больше всего обвиняют местных политиков в распространении ложной и вводящей в заблуждение информации в Интернете. И больше людей, чем когда-либо, получают новости из веб-ресурсов, причем люди в возрасте от 18 до 24 лет более чем в два раза чаще, чем другие возрастные группы, предпочитают получать новости из интернета. Еще один момент –некоторые люди говорят, что ничто не может заставить их платить за новости. Но все больше и больше платится за более чем одну подписку.

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