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Самые интересные обновления линейки Chevrolet 2021 года

15:39 28.01.2021
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Помимо совершенно нового Trailblazer, Chevrolet переработала и обновила многие свои модели для 2021 модельного года.

Помимо совершенно нового Trailblazer, Chevrolet переработала и обновила многие свои модели для 2021 модельного года. Вот некоторые из лучших изменений, внесенных в модельный ряд Chevrolet 2021 года.

Chevrolet. Новинки в модельном ряду

2021 Trailblazer

Chevrolet вернул Trailblazer, и он стал лучше, чем когда-либо прежде. Благодаря новейшим функциям безопасности и информационно-развлекательной системы, а также универсальному интерьеру и значительной экономии топлива вы можете расслабиться во время круиза по городам в этом кроссовере с пятью пассажирами. Узнайте больше на официальном сайте: https://chevrolet-auto.com/.

Chevrolet Spark, Cobalt и Nexia

Chevrolet Spark - единственная модель, напрямую поставляемая из Узбекистана в Россию. Две другие модели, Cobalt и Nexia, собираются на заводе в Казахстане, откуда отправляются в нашу страну.

Однако, по словам представителей компании, качество этих моделей не пострадает, так как сборка осуществляется в больших масштабах, а комплектующие производятся на UzAuto Motors. Узнайте больше на сайте Chevrolet: https://chevrolet-auto.com/models/chevrolet-nexia/.

2021 Tahoe

Tahoe 2021 был значительно переработан и теперь обеспечивает более плавную езду. Его независимая задняя подвеска означает лучшую отзывчивость и управляемость. Увеличенный интерьер внедорожника дает 122,9 кубов общего грузового пространства и на 40 процентов больше места для ног в третьем ряду, чтобы всем было комфортно.

2021 Colorado

Благодаря обновленной линейке отделки салона и многочисленным доступным пакетам, Colorado 2021 года позволяет легко выбрать именно тот грузовик, который вам нужен. Он также отличается новой передней частью, чтобы сделать его более свежим и стильным.

2021 Silverado 1500

В 2021 году у Silverado 1500 будет больше технологий для буксировки, чтобы повысить вашу уверенность в дороге. По сравнению с моделью 2020 года, Silverado 1500 2021 года также может буксировать больше с 3,0-литровым двигателем Duramax® Turbo-Diesel.

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