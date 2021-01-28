Личная и профессиональная жизнь Алевтины Анатольевны Черниковой

Алевтина Анатольевна Черникова сегодня является известной личностью. Прежде всего, она известна своей работой в качестве ректора МИСиС.

Алевтина Анатольевна Черникова сегодня является известной личностью. Прежде всего, она известна своей работой в качестве ректора МИСиС. Но среди других регалий и достижений можно назвать авторство научных публикаций, политическую деятельность в качестве депутата областной думы в Белгороде, а также то, что она является кандидатом и доктором экономических наук, профессором. За достижения в профессиональной сфере она получила азличные награды как на областном, так и на федеральном уровне. Несмотря на это Алевтина Анатольевна не стоит на месте в своих достижениях, постоянно растет и развивается.

Профессиональное становлени

Начала свою профессиональную деятельность будущая ректор МИСиС сразу после окончания ВУЗа. Получив образование экономиста в сфере промышленного планирования, она устроилась на работу в научно-исследовательский институт имени Шевякова, где проработала почти 5 лет.

В 1993 году она перешла в коммерческую отрасль, став бухгалтером в компании «Системсервис». Здесь она вскоре получила звание главного бухгалтера в 1997 году, а позже стали и финансовым директором. Одновременно началась ее экспертная деятельность при Министерстве финансов, где она проводила профессиональные консультации.

Вскоре Алевтина Анатольевна Черникова устроилась старшим преподавателем в МИСиС, это стало началом карьеры в сфере образования для будущего ректора. В 2002 году она защитила кандидатскую диссертацию, в 2008 – докторскую. В 2004 году ее назначили на должность управляющего по экономическим вопросам ВУЗа. Примерно в это же время она становится доцентом кафедры экономики. Одновременно с защитой докторской диссертации Алевтину Анатольевну назначают директором Старооскольского филиала.

В 2012 году она стала сначала проректором МИСиС, потом исполняющим обязанности ректора, а чуть позже и ректором.

Благодаря Алевтине Анатольевне Черниковой ВУЗ вошел в ТОП-100 по нескольким отраслям, преподаваемым в МИСиС. Выпускники устраиваются на работу в крупнейшие предприятия страны, увеличена зарплата преподавателей и стипендии студентов. Все это высоко оценено правительством страны.

Личная жизнь, муж, дети и плагиат

Одно из неприятных событий, связанное с Алевтиной Анатольевной Черниковой – это обвинения в плагиате диссертации. Доказательств наличия заимствований из сторонних источников предоставлено не было.

Алевтина Анатольевна Черникова разговоров о личной жизни не любит. У нее был муж, после развода с ним она воспитывает дочь самостоятельно.