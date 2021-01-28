Как онлайн-обучение улучшает ваши профессиональные навыки

Сегодня онлайн-образование становится все более популярным, и десятки онлайн-курсов проводятся на регулярной основе по всему миру. Так почему же онлайн-обучение привлекает миллионы людей по всему миру? Как это улучшает ваши профессиональные навыки и продвигает вашу карьеру? И каково будущее этого направления в образовании?
Дистанционное образование. Советы и преимущества
В наши дни дистанционное обучение не только популярно, но и очень удобно. Начиная с выбора учебного курса, выбора подходящего репетитора, планирования времени для занятий и осуществления оплаты - все это легко сделать онлайн.
Единый центр дистанционного высшего образования ЕЦВДО
Единый центр дистанционного высшего образования сотрудничает с основными институтами и университетами страны.
Вы можете получить:
- Начальное профессиональное образование,
- Первое высшее образование (срок обучения от 3 до 4,6 лет),
- Второе высшее образование (период обучения от 3 лет до 3,5 лет) на двух уровнях: бакалавр и магистр.
- Послевузовское обучение (аспирантура) и дополнительное профессиональное образование: курсы повышения квалификации, курсы повышения квалификации (дистанционное обучение), также можно пройти бизнес-обучение.
В ECVDO есть общая отборочная комиссия. Можно поступить в вуз, где реализуется среднее профессиональное образование.
Единый центр дистанционного высшего образования реализует программы:
- Высшее экономическое образование;
- Высшее образование в области менеджмента;
- Высшее образование в области информационных технологий;
- Высшее юридическое образование;
- Строительство;
- Государственное и муниципальное управление;
- Таможня;
- Психолого-педагогическое образование;
- Управление персоналом;
- финансы и кредит;
- бухгалтерия;
- Реклама;
- маркетинг;
- землеустройство;
- водоснабжение;
- теплотехника и не только.
Единый центр высшего дистанционного образования предлагает заочное обучение с использованием дистанционных технологий (дистанционное обучение).