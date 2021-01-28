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Как онлайн-обучение улучшает ваши профессиональные навыки

15:43 28.01.2021
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Сегодня онлайн-образование становится все более популярным, и десятки онлайн-курсов проводятся на регулярной основе по всему миру.

Сегодня онлайн-образование становится все более популярным, и десятки онлайн-курсов проводятся на регулярной основе по всему миру. Так почему же онлайн-обучение привлекает миллионы людей по всему миру? Как это улучшает ваши профессиональные навыки и продвигает вашу карьеру? И каково будущее этого направления в образовании?

Дистанционное образование. Советы и преимущества

В наши дни дистанционное обучение не только популярно, но и очень удобно. Начиная с выбора учебного курса, выбора подходящего репетитора, планирования времени для занятий и осуществления оплаты - все это легко сделать онлайн.

Единый центр дистанционного высшего образования ЕЦВДО

Единый центр дистанционного высшего образования сотрудничает с основными институтами и университетами страны.

Вы можете получить:

  • Начальное профессиональное образование,
  • Первое высшее образование (срок обучения от 3 до 4,6 лет),
  • Второе высшее образование (период обучения от 3 лет до 3,5 лет) на двух уровнях: бакалавр и магистр.
  • Послевузовское обучение (аспирантура) и дополнительное профессиональное образование: курсы повышения квалификации, курсы повышения квалификации (дистанционное обучение), также можно пройти бизнес-обучение.

В ECVDO есть общая отборочная комиссия. Можно поступить в вуз, где реализуется среднее профессиональное образование.

Единый центр дистанционного высшего образования реализует программы:

  1. Высшее экономическое образование;
  2. Высшее образование в области менеджмента;
  3. Высшее образование в области информационных технологий;
  4. Высшее юридическое образование;
  5. Строительство;
  6. Государственное и муниципальное управление;
  7. Таможня;
  8. Психолого-педагогическое образование;
  9. Управление персоналом;
  10. финансы и кредит;
  11. бухгалтерия;
  12. Реклама;
  13. маркетинг;
  14. землеустройство;
  15. водоснабжение;
  16. теплотехника и не только.

Единый центр высшего дистанционного образования предлагает заочное обучение с использованием дистанционных технологий (дистанционное обучение).

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