Как онлайн-обучение улучшает ваши профессиональные навыки

Сегодня онлайн-образование становится все более популярным, и десятки онлайн-курсов проводятся на регулярной основе по всему миру.

Сегодня онлайн-образование становится все более популярным, и десятки онлайн-курсов проводятся на регулярной основе по всему миру. Так почему же онлайн-обучение привлекает миллионы людей по всему миру? Как это улучшает ваши профессиональные навыки и продвигает вашу карьеру? И каково будущее этого направления в образовании?

Дистанционное образование. Советы и преимущества

В наши дни дистанционное обучение не только популярно, но и очень удобно. Начиная с выбора учебного курса, выбора подходящего репетитора, планирования времени для занятий и осуществления оплаты - все это легко сделать онлайн.

Единый центр дистанционного высшего образования ЕЦВДО

Единый центр дистанционного высшего образования сотрудничает с основными институтами и университетами страны.

Вы можете получить:

Начальное профессиональное образование,

Первое высшее образование (срок обучения от 3 до 4,6 лет),

Второе высшее образование (период обучения от 3 лет до 3,5 лет) на двух уровнях: бакалавр и магистр.

Послевузовское обучение (аспирантура) и дополнительное профессиональное образование: курсы повышения квалификации, курсы повышения квалификации (дистанционное обучение), также можно пройти бизнес-обучение.

В ECVDO есть общая отборочная комиссия. Можно поступить в вуз, где реализуется среднее профессиональное образование.

Единый центр дистанционного высшего образования реализует программы:

Высшее экономическое образование; Высшее образование в области менеджмента; Высшее образование в области информационных технологий; Высшее юридическое образование; Строительство; Государственное и муниципальное управление; Таможня; Психолого-педагогическое образование; Управление персоналом; финансы и кредит; бухгалтерия; Реклама; маркетинг; землеустройство; водоснабжение; теплотехника и не только.

Единый центр высшего дистанционного образования предлагает заочное обучение с использованием дистанционных технологий (дистанционное обучение).