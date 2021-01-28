28.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Гидрометцентр пообещал "фантастическое" потепление жителям Новосибирской области

18:00 28.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Там была температура на 15-16 градусов ниже нормы, а теперь будет на 12-13 выше нормы.

% name% title
Уралу и Сибири пообещали "фантастическое" потепление

Небывалое потепление - на 12-13 градусов выше нормы - пообещали синоптики северным регионам России уже с сегодняшнего дня.

"Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири - в Омской, Томской, Кемеровской областях и так далее. Там была температура на 15-16 градусов ниже нормы, а теперь будет на 12-13 выше нормы ", - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столицах регионов - Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске - днем будет всего от трех до восьми градусов ниже нуля, что для конца января - начала февраля очень немного. Особенно если брать во внимание тот факт, что зима здесь нынче выдалась на редкость суровой: так, ранее свердловские синоптики уже признали январь 2021-го самым холодным за последние 14 лет на северном Урале.

"В Ивделе температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за десять дней составила минус 28 градусов - такие холода довольно редко бывают", - рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Непривычно морозной была погода и в Екатеринбург: в субботу 23 января столбик термометра в городе даже днем показывал минус 30 градусов. Последний раз так холодно было в 2006 году.

зима мороз погода прогноз погоды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надоели морозы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться
18:20 28-01-2021
Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться
Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу
18:17 28-01-2021
Избитая безмасочницей продавец из обувного магазина попала в больницу
200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР
18:15 28-01-2021
200 новосибирцев – «блокадников» получают выплаты по линии ПФР
Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов
18:06 28-01-2021
Перерасчета платежей за незаконный рост тарифов на услуги ЖКХ требует Миронов
БердскНовым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову
18:00 28-01-2021
Новым директором ГЦКиД Бердска выбрали Елену Рущикову
Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы
18:00 28-01-2021
Венера обманула: за фосфин в атмосфере планеты ученые могли принять обычный диоксид серы
Гидрометцентр пообещал "фантастическое" потепление жителям Новосибирской области
18:00 28-01-2021
Гидрометцентр пообещал
Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!
17:50 28-01-2021
Заканчивается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Успевай!
Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового
17:47 28-01-2021
Перевели в реанимацию заразившегося ковидом артиста Василия Ланового
Возбудил дело против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной
17:45 28-01-2021
Возбудил дело против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной