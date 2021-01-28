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Кто станет новым начфином в мэрии Бердска вместо Евгения Шмеделя, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

16:04 28.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Жанна Сергеевна отметила, что уже экс-начфин уволился по собственному желанию.

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Совсем скоро станет известно. кто станет новым начфином Бердска

Начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель больше не работает в городской администрации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Пока что обязанности руководителя исполняет заместитель начальника Евгения Малышева.

Вице-мэр Бердска по социальной политике и экономразвитию Жанна Шурова рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 января, кто может стать новым начальником финансов и налоговой политики администрации города:

- Евгений Шмендель уволился по собственному желанию. По конкурсу вопрос не рассматривался, есть кадровый резерв.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр города вправе самостоятельно назначать и увольнять чиновников такого ранга.

Именно глава города Евгений Шестернин пригласил второй раз в 2018 году Шменделя (через три года после первого увольнения) на высокую должность.

начфин увольнение шмендель
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