Кто станет новым начфином в мэрии Бердска вместо Евгения Шмеделя, рассказала вице-мэр Жанна Шурова

Жанна Сергеевна отметила, что уже экс-начфин уволился по собственному желанию.

Совсем скоро станет известно. кто станет новым начфином Бердска

Начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель больше не работает в городской администрации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Пока что обязанности руководителя исполняет заместитель начальника Евгения Малышева.

Вице-мэр Бердска по социальной политике и экономразвитию Жанна Шурова рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 января, кто может стать новым начальником финансов и налоговой политики администрации города:

- Евгений Шмендель уволился по собственному желанию. По конкурсу вопрос не рассматривался, есть кадровый резерв.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр города вправе самостоятельно назначать и увольнять чиновников такого ранга.

Именно глава города Евгений Шестернин пригласил второй раз в 2018 году Шменделя (через три года после первого увольнения) на высокую должность.