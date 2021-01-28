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Пресс-релиз

Премьера российского сериала «За час до рассвета» 18+

16:02 28.01.2021
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«"За час до рассвета" — прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности.

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16 февраля онлайн-сервисы more.tv, Wink и КиноПоиск HD представят премьеру одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года криминальный ретро-детектив «За час до рассвета» режиссера Игоря Зайцева («Есенин», «Великая», «Диверсант 2. Конец войны»). В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Сериал состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить на платформах каждый вторник в подписке.

По сюжету действие сериала происходит в 1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник майор Шумейко (Константин Хабенский) — человек с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Главному герою предстоит разобраться с бандой преступника по кличке Клещ.

«"За час до рассвета" прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство, любовь и верность. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского», — признался режиссер Игорь Зайцев.

Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки пришлось прервать на три месяца. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка.

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тв фильм ПАО «Ростелеком»
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