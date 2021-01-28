Подтверждено 575 смерти от коронавируса за сутки на 28 января в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 208 (11,5%) без клинических проявлений.
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 229 258.
За последние сутки подтверждено 575 смерти:
Санкт-Петербург — 69
Москва — 62
Московская область — 38
Красноярский край — 27
Ростовская область — 24
Воронежская область — 22
Краснодарский край — 19
Свердловская область — 16
Нижегородская область — 15
Республика Чувашия — 12
Алтайский край — 12
Пермский край — 10
Ульяновская область — 10
Челябинская область — 10
Новосибирская область — 10
Ленинградская область — 9
Иркутская область — 9
Владимирская область — 8
Ивановская область — 8
Республика Крым — 8
Смоленская область — 7
Тульская область — 7
Архангельская область — 7
Мурманская область — 7
Волгоградская область — 6
Республика Дагестан — 6
Ставропольский край — 6
Республика Татарстан — 6
Оренбургская область — 6
Приморский край — 6
Белгородская область — 5
Орловская область — 5
Республика Коми — 5
Севастополь — 5
Удмуртская Республика — 5
Самарская область — 5
Вологодская область — 4
Саратовская область — 4
Тюменская область — 4
Республика Хакасия — 4
Липецкая область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Ярославская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Калмыкия — 3
Астраханская область — 3
Пензенская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Республика Алтай — 3
Омская область — 3
Республика Бурятия — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Калужская область — 2
Курская область — 2
Рязанская область — 2
Республика Адыгея — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Забайкальский край — 2
Амурская область — 2
Брянская область — 1
Псковская область — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Кемеровская область — 1
Магаданская область — 1
Хабаровский край — 1
За весь период по России умерло 71 651 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 тыс. 312 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф