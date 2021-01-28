Подтверждено 575 смерти от коронавируса за сутки на 28 января в России

За весь период по России умерло 71 651 человек.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 28 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 208 (11,5%) без клинических проявлений.

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 229 258.

За последние сутки подтверждено 575 смерти:

Санкт-Петербург — 69

Москва — 62

Московская область — 38

Красноярский край — 27

Ростовская область — 24

Воронежская область — 22

Краснодарский край — 19

Свердловская область — 16

Нижегородская область — 15

Республика Чувашия — 12

Алтайский край — 12

Пермский край — 10

Ульяновская область — 10

Челябинская область — 10

Новосибирская область — 10

Ленинградская область — 9

Иркутская область — 9

Владимирская область — 8

Ивановская область — 8

Республика Крым — 8

Смоленская область — 7

Тульская область — 7

Архангельская область — 7

Мурманская область — 7

Волгоградская область — 6

Республика Дагестан — 6

Ставропольский край — 6

Республика Татарстан — 6

Оренбургская область — 6

Приморский край — 6

Белгородская область — 5

Орловская область — 5

Республика Коми — 5

Севастополь — 5

Удмуртская Республика — 5

Самарская область — 5

Вологодская область — 4

Саратовская область — 4

Тюменская область — 4

Республика Хакасия — 4

Липецкая область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Ярославская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Калмыкия — 3

Астраханская область — 3

Пензенская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Республика Алтай — 3

Омская область — 3

Республика Бурятия — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Калужская область — 2

Курская область — 2

Рязанская область — 2

Республика Адыгея — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Забайкальский край — 2

Амурская область — 2

Брянская область — 1

Псковская область — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Кемеровская область — 1

Магаданская область — 1

Хабаровский край — 1

За весь период по России умерло 71 651 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 тыс. 312 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф