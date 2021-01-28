Коронавирус в России: число зараженных за стуки на 28 января назвал оперштаб

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 208 (11,5%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,07 %

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,2%

3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 793 810 случая (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человека:

Москва — 6142

Санкт-Петербург — 4124

Московская область — 1103

Нижегородская область — 477

Мурманская область — 425

Ростовская область — 419

Челябинская область — 419

Иркутская область — 390

Свердловская область — 384

Ивановская область — 376

Республика Саха (Якутия) — 369

Смоленская область — 344

Забайкальский край — 327

Воронежская область — 320

Красноярский край — 308

Пермский край — 303

Республика Карелия — 302

Хабаровский край — 302

Архангельская область — 296

Ставропольский край — 289

Саратовская область — 283

Кировская область — 281

Краснодарский край — 277

Вологодская область — 272

Самарская область — 265

Приморский край — 263

Республика Крым — 239

Волгоградская область — 239

Ленинградская область — 236

Новгородская область — 235

Тверская область — 231

Ульяновская область — 231

Псковская область — 215

Новосибирская область — 214

Ханты-Мансийский автономный округ — 204

Ямало-Ненецкий автономный округ — 203

Республика Калмыкия — 201

Тульская область — 195

Омская область — 195

Белгородская область — 187

Ярославская область — 183

Пензенская область — 182

Удмуртская Республика — 177

Республика Бурятия — 177

Брянская область — 176

Кемеровская область — 169

Республика Башкортостан — 161

Калининградская область — 159

Орловская область — 156

Курская область — 155

Липецкая область — 154

Республика Коми — 154

Оренбургская область — 154

Тюменская область — 145

Владимирская область — 139

Калужская область — 139

Алтайский край — 138

Республика Дагестан — 135

Амурская область — 130

Томская область — 128

Чеченская Республика — 119

Рязанская область — 103

Сахалинская область — 101

Курганская область — 97

Республика Татарстан — 96

Астраханская область — 94

Костромская область — 93

Республика Чувашия — 89

Республика Мордовия — 86

Севастополь — 81

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Республика Хакасия — 78

Республика Северная Осетия - Алания — 69

Камчатский край — 68

Карачаево-Черкесская Республика — 56

Республика Адыгея — 55

Тамбовская область — 43

Республика Марий Эл — 43

Республика Ингушетия — 39

Еврейская автономная область — 24

Магаданская область — 22

Республика Алтай — 21

Республика Тыва — 10

Чукотский автономный округ — 7

Ненецкий автономный округ — 4

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 229 258.

За последние сутки подтверждено 575 смерти:

Санкт-Петербург — 69

Москва — 62

Московская область — 38

Красноярский край — 27

Ростовская область — 24

Воронежская область — 22

Краснодарский край — 19

Свердловская область — 16

Нижегородская область — 15

Республика Чувашия — 12

Алтайский край — 12

Пермский край — 10

Ульяновская область — 10

Челябинская область — 10

Новосибирская область — 10

Ленинградская область — 9

Иркутская область — 9

Владимирская область — 8

Ивановская область — 8

Республика Крым — 8

Смоленская область — 7

Тульская область — 7

Архангельская область — 7

Мурманская область — 7

Волгоградская область — 6

Республика Дагестан — 6

Ставропольский край — 6

Республика Татарстан — 6

Оренбургская область — 6

Приморский край — 6

Белгородская область — 5

Орловская область — 5

Республика Коми — 5

Севастополь — 5

Удмуртская Республика — 5

Самарская область — 5

Вологодская область — 4

Саратовская область — 4

Тюменская область — 4

Республика Хакасия — 4

Липецкая область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Ярославская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Калмыкия — 3

Астраханская область — 3

Пензенская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Республика Алтай — 3

Омская область — 3

Республика Бурятия — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Калужская область — 2

Курская область — 2

Рязанская область — 2

Республика Адыгея — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Забайкальский край — 2

Амурская область — 2

Брянская область — 1

Псковская область — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Кемеровская область — 1

Магаданская область — 1

Хабаровский край — 1

За весь период по России умерло 71 651 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 тыс. 312 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф