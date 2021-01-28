Коронавирус в России: число зараженных за стуки на 28 января назвал оперштаб

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 208 (11,5%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,07 %
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,2%
3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область 0,3%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 793 810 случая (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человека:
Москва — 6142
Санкт-Петербург — 4124
Московская область — 1103
Нижегородская область — 477
Мурманская область — 425
Ростовская область — 419
Челябинская область — 419
Иркутская область — 390
Свердловская область — 384
Ивановская область — 376
Республика Саха (Якутия) — 369
Смоленская область — 344
Забайкальский край — 327
Воронежская область — 320
Красноярский край — 308
Пермский край — 303
Республика Карелия — 302
Хабаровский край — 302
Архангельская область — 296
Ставропольский край — 289
Саратовская область — 283
Кировская область — 281
Краснодарский край — 277
Вологодская область — 272
Самарская область — 265
Приморский край — 263
Республика Крым — 239
Волгоградская область — 239
Ленинградская область — 236
Новгородская область — 235
Тверская область — 231
Ульяновская область — 231
Псковская область — 215
Новосибирская область — 214
Ханты-Мансийский автономный округ — 204
Ямало-Ненецкий автономный округ — 203
Республика Калмыкия — 201
Тульская область — 195
Омская область — 195
Белгородская область — 187
Ярославская область — 183
Пензенская область — 182
Удмуртская Республика — 177
Республика Бурятия — 177
Брянская область — 176
Кемеровская область — 169
Республика Башкортостан — 161
Калининградская область — 159
Орловская область — 156
Курская область — 155
Липецкая область — 154
Республика Коми — 154
Оренбургская область — 154
Тюменская область — 145
Владимирская область — 139
Калужская область — 139
Алтайский край — 138
Республика Дагестан — 135
Амурская область — 130
Томская область — 128
Чеченская Республика — 119
Рязанская область — 103
Сахалинская область — 101
Курганская область — 97
Республика Татарстан — 96
Астраханская область — 94
Костромская область — 93
Республика Чувашия — 89
Республика Мордовия — 86
Севастополь — 81
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Республика Хакасия — 78
Республика Северная Осетия - Алания — 69
Камчатский край — 68
Карачаево-Черкесская Республика — 56
Республика Адыгея — 55
Тамбовская область — 43
Республика Марий Эл — 43
Республика Ингушетия — 39
Еврейская автономная область — 24
Магаданская область — 22
Республика Алтай — 21
Республика Тыва — 10
Чукотский автономный округ — 7
Ненецкий автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 229 258.
За последние сутки подтверждено 575 смерти:
Санкт-Петербург — 69
Москва — 62
Московская область — 38
Красноярский край — 27
Ростовская область — 24
Воронежская область — 22
Краснодарский край — 19
Свердловская область — 16
Нижегородская область — 15
Республика Чувашия — 12
Алтайский край — 12
Пермский край — 10
Ульяновская область — 10
Челябинская область — 10
Новосибирская область — 10
Ленинградская область — 9
Иркутская область — 9
Владимирская область — 8
Ивановская область — 8
Республика Крым — 8
Смоленская область — 7
Тульская область — 7
Архангельская область — 7
Мурманская область — 7
Волгоградская область — 6
Республика Дагестан — 6
Ставропольский край — 6
Республика Татарстан — 6
Оренбургская область — 6
Приморский край — 6
Белгородская область — 5
Орловская область — 5
Республика Коми — 5
Севастополь — 5
Удмуртская Республика — 5
Самарская область — 5
Вологодская область — 4
Саратовская область — 4
Тюменская область — 4
Республика Хакасия — 4
Липецкая область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Ярославская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Калмыкия — 3
Астраханская область — 3
Пензенская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Республика Алтай — 3
Омская область — 3
Республика Бурятия — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Калужская область — 2
Курская область — 2
Рязанская область — 2
Республика Адыгея — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Забайкальский край — 2
Амурская область — 2
Брянская область — 1
Псковская область — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Кемеровская область — 1
Магаданская область — 1
Хабаровский край — 1
За весь период по России умерло 71 651 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 тыс. 312 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф